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В Госдуме предложили ввести в России "отцовский капитал"
В Госдуме предложили ввести в России "отцовский капитал" - РИА Новости Крым, 25.05.2023
В Госдуме предложили ввести в России "отцовский капитал"
России необходимы новые инициативы для поддержки семей, и одной из них может стать "отцовский капитал". Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Слуцкий,... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T21:23
2023-05-25T21:23
2023-05-25T21:23
семья
закон и право
общество
россия
леонид слуцкий
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. России необходимы новые инициативы для поддержки семей, и одной из них может стать "отцовский капитал". Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, его слова приводит "РГ".По словам Слуцкого, основным тормозом для необходимой России демографической революции является "драматическое сокращение горизонта личностного и семейного планирования граждан".Слуцкий предложил к обсуждению комплекс инициатив, направленных на поддержку русских, россиян, семей в России и тех, кто хочет вернуться домой из-за рубежа. Одна из них – установление выплат женатым российским мужчинам за появление в семье детей.Одновременно предлагается ужесточить законодательство для неплательщиков алиментов. А случае развода отец должен будет вернуть из своего дохода существенную часть "отцовского капитала"."Да, это достаточно неожиданный и радикальный способ! Давайте вместе спорить и обсуждать", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:Год без Жириновского: жизнь и судьба легенды отечественной политики Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского
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семья, закон и право, общество, россия, леонид слуцкий, государственная дума рф
В Госдуме предложили ввести в России "отцовский капитал"
Слуцкий предложил ввести в России выплаты женатым мужчинам за детей – "отцовский капитал"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым.
России необходимы новые инициативы для поддержки семей, и одной из них может стать "отцовский капитал". Такое заявление сделал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, его слова приводит "РГ"
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По словам Слуцкого, основным тормозом для необходимой России демографической революции является "драматическое сокращение горизонта личностного и семейного планирования граждан".
"На долю нашего поколения выпало так много испытаний и так много информации, что страх за будущее превалирует уже и над любовью... Поэтому должны быть те инициативы, те инструменты, эффективность которых мы в состоянии оценивать в режиме "здесь и сейчас", – говорится в программной статье главы ЛДПР.
Слуцкий предложил к обсуждению комплекс инициатив, направленных на поддержку русских, россиян, семей в России и тех, кто хочет вернуться домой из-за рубежа. Одна из них – установление выплат женатым российским мужчинам за появление в семье детей.
"Есть инициатива к обсуждению – о выплате "отцовского капитала", когда внутри брака, заключенного официально, отец получает единовременную выплату в размере, предположим, 500 тысяч рублей за рождение одного ребенка. И 1 миллион рублей за рождение в семье ребенка, каждого следующего после третьего", – заявил Слуцкий.
Одновременно предлагается ужесточить законодательство для неплательщиков алиментов. А случае развода отец должен будет вернуть из своего дохода существенную часть "отцовского капитала".
"Да, это достаточно неожиданный и радикальный способ! Давайте вместе спорить и обсуждать", – заключил парламентарий.
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