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Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского
Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по праву считался одним из опытнейших российских политиков: пять президентских кампаний, восемь выборов в Госдуму. Зачастую его... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T07:02
2023-04-06T07:02
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по праву считался одним из опытнейших российских политиков: пять президентских кампаний, восемь выборов в Госдуму. Зачастую его высказывания считали не более чем эпатажем, но всерьез воспринимали и задумывались, когда политические предсказания Жириновского спустя время сбывались. Чей Крым, кто враг и друг России, каковы истинные цели Запада и что ждет Украину… Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, отстаивая свои интересы и борясь за будущее, многие признают: как не хватает мнения Жириновского… В годовщину смерти Владимира Вольфовича вспоминаем его яркие предсказания.
https://crimea.ria.ru/20220406/krymskie-prorochestva-zhirinovskogo-1122869421.html
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Предсказания Жириновского
Предсказания Жириновского
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владимир жириновский, политика, видео, россия, украина, крым, в мире
Пророк российской политики: сбывшиеся предсказания Жириновского

Сбывшиеся пророчества Жириновского - видео

07:02 06.04.2023
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский по праву считался одним из опытнейших российских политиков: пять президентских кампаний, восемь выборов в Госдуму. Зачастую его высказывания считали не более чем эпатажем, но всерьез воспринимали и задумывались, когда политические предсказания Жириновского спустя время сбывались.
Чей Крым, кто враг и друг России, каковы истинные цели Запада и что ждет Украину… Сегодня, когда Россия ведет специальную военную операцию, отстаивая свои интересы и борясь за будущее, многие признают: как не хватает мнения Жириновского…
В годовщину смерти Владимира Вольфовича вспоминаем его яркие предсказания.
Владимир Вольфович Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля 2022, 20:18
Крымские пророчества Жириновского
Владимир ЖириновскийПолитикаВидеоРоссияУкраинаКрымВ мире
 
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