https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-vypustili-pervyy-v-rossii-klass-gostepriimstva-1128930336.html

В Крыму выпустили первый в России "Класс гостеприимства"

В Крыму выпустили первый в России "Класс гостеприимства" - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В Крыму выпустили первый в России "Класс гостеприимства"

Федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" от Mriya Resort & SPA и Ялтинская школа №10 провели 22 мая выпускной для первого в России "Класса... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T11:41

2023-05-24T11:41

2023-05-24T11:41

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mriya resort &spa

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" от Mriya Resort & SPA и Ялтинская школа №10 провели 22 мая выпускной для первого в России "Класса гостеприимства".Как сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA, в феврале 2022 года в программу десятого класса Ялтинской школы №10 включили профильные предметы в направлении гостеприимства в сфере туризма. Данный проект помогает со школьной скамьи определиться с будущей специализацией и посмотреть по-новому на привычные профессии.По его словам, девять месяцев школьники погружались в профессии индустрии гостеприимства, участвовали в практических занятиях на территории курорта и обучались у лучших экспертов."Мы верим, что на нашем опыте возникнут новые проекты, которые будут масштабированы на всю страну. В свою очередь, команда Mriya Resort продолжит развивать проект и выпускать новые "Классы гостеприимства", которые дадут понимание учащимся, что в сфере туризма существует множество перспективных направлений для их будущей карьеры и развития", - отметил Саруханян.За девять месяцев ученики узнали о таких специальностях: администрирование отеля, house-keeping, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги, анимация.Как отмечается в сообщении, каждую неделю ученики получали профессиональные навыки от эксперта по направлению. Специалисты откровенно делились секретами профессии, опытом становления настоящего лидера своего дела, а также рассказывали об ошибках и сложностях, которые могут встретиться и к которым лучше быть готовым при выборе того или иного направления.* РекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pSaq52eGrh

https://crimea.ria.ru/20230518/ekspert-nazvala-volshebnuyu-tabletku-dlya-kruglogodichnogo-turizma-v-krymu-1128786188.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, ялта, образование в крыму и севастополе, mriya resort &spa