https://crimea.ria.ru/20230524/kreditnyy-portfel-fizicheskikh-lits-v-rnkb-prevysil-110-mlrd-rubley-1128936842.html

Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей

Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей

Весной 2023 года кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T14:35

2023-05-24T14:35

2023-05-24T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Весной 2023 года кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба организации.В том числе кредитный портфель по потребительским кредитам превышает 28 миллиардов рублей и составляет 25% от всего кредитного портфеля физических лиц.С начала года РНКБ выдал 17,8 тысячи потребительских кредитов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. При этом почти 60% от общего количества выданных кредитов были выданы в марте-апреле текущего года. В то же время, по сравнению с мартом-апрелем 2022 года этот показатель увеличился более чем в 2 раза.Более трети от всех потребительских кредитов в РНКБ выдаются по онлайн-заявкам. В свою очередь, около 70% оформленных по онлайн-заявкам кредитов выдаются дистанционно в мобильном приложении или интернет-банке вне отделений РНКБ. Чаще всего клиенты берут кредит для покупки мебели, бытовой техники и электроники, а также на ремонт квартиры или частного дома.В Крыму действуют льготные программы потребительского кредитования. РНКБ работает по таким госпрограммам как "Газификация населенных пунктов Республики Крым" и "Комплексное развитие сельских территорий".

https://crimea.ria.ru/20230511/rnkb-predlagaet-otkrytie-vkladov-i-schetov-v-yuanyakh-1128671611.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, экономика, крым, новости крыма, общество