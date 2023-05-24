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Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей
Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей
Весной 2023 года кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T14:35
2023-05-24T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Весной 2023 года кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба организации.В том числе кредитный портфель по потребительским кредитам превышает 28 миллиардов рублей и составляет 25% от всего кредитного портфеля физических лиц.С начала года РНКБ выдал 17,8 тысячи потребительских кредитов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. При этом почти 60% от общего количества выданных кредитов были выданы в марте-апреле текущего года. В то же время, по сравнению с мартом-апрелем 2022 года этот показатель увеличился более чем в 2 раза.Более трети от всех потребительских кредитов в РНКБ выдаются по онлайн-заявкам. В свою очередь, около 70% оформленных по онлайн-заявкам кредитов выдаются дистанционно в мобильном приложении или интернет-банке вне отделений РНКБ. Чаще всего клиенты берут кредит для покупки мебели, бытовой техники и электроники, а также на ремонт квартиры или частного дома.В Крыму действуют льготные программы потребительского кредитования. РНКБ работает по таким госпрограммам как "Газификация населенных пунктов Республики Крым" и "Комплексное развитие сельских территорий".
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рнкб (пао), кредит, экономика, крым, новости крыма, общество

Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 млрд рублей

14:35 24.05.2023 (обновлено: 14:47 24.05.2023)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Весной 2023 года кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 110 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба организации.
В том числе кредитный портфель по потребительским кредитам превышает 28 миллиардов рублей и составляет 25% от всего кредитного портфеля физических лиц.
С начала года РНКБ выдал 17,8 тысячи потребительских кредитов на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. При этом почти 60% от общего количества выданных кредитов были выданы в марте-апреле текущего года. В то же время, по сравнению с мартом-апрелем 2022 года этот показатель увеличился более чем в 2 раза.
Более трети от всех потребительских кредитов в РНКБ выдаются по онлайн-заявкам. В свою очередь, около 70% оформленных по онлайн-заявкам кредитов выдаются дистанционно в мобильном приложении или интернет-банке вне отделений РНКБ. Чаще всего клиенты берут кредит для покупки мебели, бытовой техники и электроники, а также на ремонт квартиры или частного дома.

"На сегодняшний день выдачи потребительских кредитов уже превысили уровень IV квартала 2021 года. В целом в 2023 году ожидается дальнейший рост потребительского кредитования. В большинстве случаев наши клиенты могут получить кредит без визита в офис", - сообщил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

В Крыму действуют льготные программы потребительского кредитования. РНКБ работает по таким госпрограммам как "Газификация населенных пунктов Республики Крым" и "Комплексное развитие сельских территорий".
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