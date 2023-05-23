https://crimea.ria.ru/20230523/psb-provedet-v-sevastopole-pervyy-mitap-produktovoy-razrabotki-v-fintekhe-1128897987.html

ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе

ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе - РИА Новости Крым, 23.05.2023

ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе

Первый митап по продуктовой разработке в финансовых технологиях пройдет в Севастополе 26 мая. Организатором мероприятия выступит ПСБ. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T10:34

2023-05-23T10:34

2023-05-23T10:34

промсвязьбанк (псб)

экономика

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Первый митап по продуктовой разработке в финансовых технологиях пройдет в Севастополе 26 мая. Организатором мероприятия выступит ПСБ.Как сообщает пресс-служба банка, за один день участники узнают от банковских экспертов разных ИТ-направлений о том, как создавать, развивать и эффективно управлять цифровыми сервисами крупной финансовой организации, как делать это с сохранением качества и связи с клиентами. Спикеры поделятся информацией о бизнес-аналитике, frontend-разработке, системной аналитике, продуктовых agile-командах и их развитии.Мероприятие соберет сотрудников ИТ-компаний, технологических игроков и владельцев ИТ-стартапов, выпускников технологических вузов, специалистов по следующим стекам: Node.js, Java, Angular, Kotlin, frontend- и backend-аналитики.Участников митапа ждут интересные доклады, вкусный кофе, яркий мерч, неформальная атмосфера и возможность пообщаться с экспертами, коллегами и единомышленниками. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке. Регистрация открыта до 25 мая. Участие бесплатное.Митап пройдет 26 мая с 18.00 до 21.00 по адресу: г. Севастополь, улица Университетская, дом 33, "Точка кипения СевГУ".* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pSaq4uG1vw

https://crimea.ria.ru/20230316/psb-pervym-na-rynke-zapustil-biznes-assistenta-v-vk-messendzhere-1127590131.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), экономика, общество, банк, севастополь