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ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе
ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе - РИА Новости Крым, 23.05.2023
ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе
Первый митап по продуктовой разработке в финансовых технологиях пройдет в Севастополе 26 мая. Организатором мероприятия выступит ПСБ. РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T10:34
2023-05-23T10:34
промсвязьбанк (псб)
экономика
общество
банк
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Первый митап по продуктовой разработке в финансовых технологиях пройдет в Севастополе 26 мая. Организатором мероприятия выступит ПСБ.Как сообщает пресс-служба банка, за один день участники узнают от банковских экспертов разных ИТ-направлений о том, как создавать, развивать и эффективно управлять цифровыми сервисами крупной финансовой организации, как делать это с сохранением качества и связи с клиентами. Спикеры поделятся информацией о бизнес-аналитике, frontend-разработке, системной аналитике, продуктовых agile-командах и их развитии.Мероприятие соберет сотрудников ИТ-компаний, технологических игроков и владельцев ИТ-стартапов, выпускников технологических вузов, специалистов по следующим стекам: Node.js, Java, Angular, Kotlin, frontend- и backend-аналитики.Участников митапа ждут интересные доклады, вкусный кофе, яркий мерч, неформальная атмосфера и возможность пообщаться с экспертами, коллегами и единомышленниками. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке. Регистрация открыта до 25 мая. Участие бесплатное.Митап пройдет 26 мая с 18.00 до 21.00 по адресу: г. Севастополь, улица Университетская, дом 33, "Точка кипения СевГУ".* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pSaq4uG1vw
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60
промсвязьбанк (псб), экономика, общество, банк, севастополь
ПСБ проведет в Севастополе первый митап продуктовой разработки в финтехе

ПСБ проведет в Севастополе первый митап по продуктовой разработке в финтехе

10:34 23.05.2023
 
© Предоставлено пресс-службой ПСБРабота с картой банка
Работа с картой банка
© Предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Первый митап по продуктовой разработке в финансовых технологиях пройдет в Севастополе 26 мая. Организатором мероприятия выступит ПСБ.
Как сообщает пресс-служба банка, за один день участники узнают от банковских экспертов разных ИТ-направлений о том, как создавать, развивать и эффективно управлять цифровыми сервисами крупной финансовой организации, как делать это с сохранением качества и связи с клиентами. Спикеры поделятся информацией о бизнес-аналитике, frontend-разработке, системной аналитике, продуктовых agile-командах и их развитии.
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Мероприятие соберет сотрудников ИТ-компаний, технологических игроков и владельцев ИТ-стартапов, выпускников технологических вузов, специалистов по следующим стекам: Node.js, Java, Angular, Kotlin, frontend- и backend-аналитики.
Участников митапа ждут интересные доклады, вкусный кофе, яркий мерч, неформальная атмосфера и возможность пообщаться с экспертами, коллегами и единомышленниками. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно по ссылке. Регистрация открыта до 25 мая. Участие бесплатное.
Митап пройдет 26 мая с 18.00 до 21.00 по адресу: г. Севастополь, улица Университетская, дом 33, "Точка кипения СевГУ".
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ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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