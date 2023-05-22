https://crimea.ria.ru/20230522/ipotechnyy-kreditnyy-portfel-fizlits-banka-rnkb-s-nachala-goda-vyros-na-9-1128873820.html
Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9% - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T12:20
2023-05-22T12:20
2023-05-22T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.С начала текущего года по настоящее время банк выдал более 2,6 тысячи ипотечных займов на сумму около 11 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%.В 2023 году 60% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженной процентной ставке, достигла 2 миллиардов рублей.Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 60% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 15% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал.Средний чек в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 20% и превысил 4 миллиона рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин, и 40 лет для женщин.В сообщении отмечается, что коло 30% ипотечных кредитов в РНКБ оформляют жители материковой части России, при этом многие используют возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита на полуостров с помощью полностью дистанционного оформления сделки. В рамках таких сделок РНКБ уже выдал более 750 миллионов рублей на покупку жилья в Крыму. Чаще всего жилье на полуострове покупают жители Красноярского края, Свердловской и Амурской областей, причем квартиры предпочитают приобретать в поселке Коктебель, Сакском районе и Ялте.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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рнкб (пао), ипотека, крым, новости крыма, кредит, экономика, общество
Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%
С начала года РНКБ выдал более 2,6 тыс. ипотечных займов на сумму около 11 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
С начала текущего года по настоящее время банк выдал более 2,6 тысячи ипотечных займов на сумму около 11 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%.
В 2023 году 60% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженной процентной ставке, достигла 2 миллиардов рублей.
Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 60% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 15% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал.
Средний чек в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 20% и превысил 4 миллиона рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин, и 40 лет для женщин.
"Мы отмечаем активное восстановление спроса на ипотечное кредитование в Крыму по сравнению с прошлым годом. Рост объемов выдач ипотеки стал возможен благодаря своевременным мерам Центрального банка России и правительства РФ, а также активному взаимодействию с партнерами РНКБ", - прокомментировал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
В сообщении отмечается, что коло 30% ипотечных кредитов в РНКБ оформляют жители материковой части России, при этом многие используют возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита на полуостров с помощью полностью дистанционного оформления сделки. В рамках таких сделок РНКБ уже выдал более 750 миллионов рублей на покупку жилья в Крыму. Чаще всего жилье на полуострове покупают жители Красноярского края, Свердловской и Амурской областей, причем квартиры предпочитают приобретать в поселке Коктебель, Сакском районе и Ялте.