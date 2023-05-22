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Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%

Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9% - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Ипотечный кредитный портфель физлиц банка РНКБ с начала года вырос на 9%

Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T12:20

2023-05-22T12:20

2023-05-22T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.С начала текущего года по настоящее время банк выдал более 2,6 тысячи ипотечных займов на сумму около 11 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%.В 2023 году 60% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженной процентной ставке, достигла 2 миллиардов рублей.Почти 60% заявок на получение ипотечного кредита в РНКБ подаются онлайн без визита в офис банка. Более 90% кредитов на приобретение жилья в новостройках и 60% кредитов на покупку квартир на вторичном рынке оформляются полностью в электронном формате, а в 15% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал.Средний чек в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 20% и превысил 4 миллиона рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин, и 40 лет для женщин.В сообщении отмечается, что коло 30% ипотечных кредитов в РНКБ оформляют жители материковой части России, при этом многие используют возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита на полуостров с помощью полностью дистанционного оформления сделки. В рамках таких сделок РНКБ уже выдал более 750 миллионов рублей на покупку жилья в Крыму. Чаще всего жилье на полуострове покупают жители Красноярского края, Свердловской и Амурской областей, причем квартиры предпочитают приобретать в поселке Коктебель, Сакском районе и Ялте.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), ипотека, крым, новости крыма, кредит, экономика, общество