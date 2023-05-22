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Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем
Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем
Под Севастополем Peugeot влетел в мотоцикл, водитель которого в результате получил множественные травмы, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T10:48
2023-05-22T10:48
2023-05-22T10:48
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Под Севастополем Peugeot влетел в мотоцикл, водитель которого в результате получил множественные травмы, сообщает пресс-служба полиции города. По данным правоохранителей, авария произошла 21 мая около 12 часов 25 минут на участке дороги Голубинка-Передовое-Широкое. 63-летний водитель Peugeot поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом BMW под управлением 41-летнего водителя, который шел по "встречке" в попутном направлении.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за гибели мотоциклиста завели уголовное делоВыскочил на дорогу: в Керчи машина сбила 11-летнего мальчикаЛегковушка сбила мотоциклиста на перекрестке в Симферополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем
МВД: под Севастополем Peugeot врезался в мотоцикл