https://crimea.ria.ru/20230522/inomarka-sbila-mototsiklista-na-trasse-pod-sevastopolem-1128871662.html

Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем

Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Иномарка сбила мотоциклиста на трассе под Севастополем

Под Севастополем Peugeot влетел в мотоцикл, водитель которого в результате получил множественные травмы, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T10:48

2023-05-22T10:48

2023-05-22T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Под Севастополем Peugeot влетел в мотоцикл, водитель которого в результате получил множественные травмы, сообщает пресс-служба полиции города. По данным правоохранителей, авария произошла 21 мая около 12 часов 25 минут на участке дороги Голубинка-Передовое-Широкое. 63-летний водитель Peugeot поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом BMW под управлением 41-летнего водителя, который шел по "встречке" в попутном направлении.По факту ДТП проводится проверка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за гибели мотоциклиста завели уголовное делоВыскочил на дорогу: в Керчи машина сбила 11-летнего мальчикаЛегковушка сбила мотоциклиста на перекрестке в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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