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Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик
Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик
Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T16:13
2023-05-21T16:13
происшествия
общество
дети
московская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что трагедия произошла 19 мая в городе Раменск. Тело мальчика обнаружено спасателями при ликвидации возгорания.С детьми, которые участвовали в инциденте, работают следователи."У детей проведены выемки мобильных устройств, органу дознания направлено поручение о сборе характеризующего материала и установление дополнительных очевидцев произошедшего", - уточняется в сообщении.На месте трагедии работают криминалисты совместно со спасателями. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины и очага возгорания. Расследование продолжается. Его ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ГСУ СК России по Московской области.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, общество, дети, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик

СК по Московской области возбудил дело после гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае

16:13 21.05.2023
 
© ГСУ СК РФ по Московской области в TelegramСледователи и спасатели на месте пожара в городе Раменск, где погиб 11-летний мальчик
Следователи и спасатели на месте пожара в городе Раменск, где погиб 11-летний мальчик
© ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что трагедия произошла 19 мая в городе Раменск. Тело мальчика обнаружено спасателями при ликвидации возгорания.
"По предварительным данным следствия, 19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы, тело мальчика было обнаружено внутри сарая", - сказано в сообщении СК по области.
С детьми, которые участвовали в инциденте, работают следователи.
"У детей проведены выемки мобильных устройств, органу дознания направлено поручение о сборе характеризующего материала и установление дополнительных очевидцев произошедшего", - уточняется в сообщении.
На месте трагедии работают криминалисты совместно со спасателями. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины и очага возгорания. Расследование продолжается. Его ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ГСУ СК России по Московской области.
ПроисшествияОбществодетиМосковская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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