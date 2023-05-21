https://crimea.ria.ru/20230521/deti-zaperli-v-sarae-v-moskovskoy-oblasti-na-pozhare-pogib-malchik-1128861714.html

Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик

Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Дети заперли в сарае: в Московской области на пожаре погиб мальчик

Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае. Об... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T16:13

2023-05-21T16:13

2023-05-21T16:13

происшествия

общество

дети

московская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка при пожаре в сарае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что трагедия произошла 19 мая в городе Раменск. Тело мальчика обнаружено спасателями при ликвидации возгорания.С детьми, которые участвовали в инциденте, работают следователи."У детей проведены выемки мобильных устройств, органу дознания направлено поручение о сборе характеризующего материала и установление дополнительных очевидцев произошедшего", - уточняется в сообщении.На месте трагедии работают криминалисты совместно со спасателями. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины и очага возгорания. Расследование продолжается. Его ход и результаты поставлены на контроль в аппарате ГСУ СК России по Московской области.

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, дети, московская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости