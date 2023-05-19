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Симферополь сковали 9-балльные пробки

Симферополь сковали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Симферополь сковали 9-балльные пробки

Вечером в пятницу улицы Симферополя парализовали девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T18:20

2023-05-19T18:20

2023-05-19T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу улицы Симферополя парализовали девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".Больше всего движение транспорта затруднено в центре города по улицам Ленина, Пушкина, Желябова, Александра Невского, Маяковского, Менделеева, Воровского, Евпаторийское шоссе. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Севастопольская, проспект Кирова, Чехова, Куйбышева, Киевская, Садовая, Кечкеметская, Москалева, Гоголя, Козлова, бульвар Ивана Франко, Объездная дорога, Русская.Кроме того, вечером в пятницу в городе идет дождь. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Также в регионе объявлено четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницуМЧС предупреждает об усилении штормового ветра в КрымуВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвай

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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