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Симферополь сковали 9-балльные пробки
Симферополь сковали 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Симферополь сковали 9-балльные пробки
Вечером в пятницу улицы Симферополя парализовали девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T18:20
2023-05-19T18:20
2023-05-19T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу улицы Симферополя парализовали девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".Больше всего движение транспорта затруднено в центре города по улицам Ленина, Пушкина, Желябова, Александра Невского, Маяковского, Менделеева, Воровского, Евпаторийское шоссе. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет."Стоят" также улицы Севастопольская, проспект Кирова, Чехова, Куйбышева, Киевская, Садовая, Кечкеметская, Москалева, Гоголя, Козлова, бульвар Ивана Франко, Объездная дорога, Русская.Кроме того, вечером в пятницу в городе идет дождь. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Также в регионе объявлено четырехдневное штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницуМЧС предупреждает об усилении штормового ветра в КрымуВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвай
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, пробки в симферополе, городская среда, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, погода в крыму, новости крыма
Симферополь сковали 9-балльные пробки
Дорожные работы, аварии и дождь в пятницу вечером сковали Симферополь 9-балльными пробками
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вечером в пятницу улицы Симферополя парализовали девятибалльные пробки, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Больше всего движение транспорта затруднено в центре города по улицам Ленина, Пушкина, Желябова, Александра Невского, Маяковского, Менделеева, Воровского, Евпаторийское шоссе. Ряд участков на онлайн-карте ресурса окрашены в бордовый цвет.
"Стоят" также улицы Севастопольская, проспект Кирова, Чехова, Куйбышева, Киевская, Садовая, Кечкеметская, Москалева, Гоголя, Козлова, бульвар Ивана Франко, Объездная дорога, Русская.
Усложняет дорожную обстановку аварии на пересечении Толстого с Краснооктябрьским переулком и по улице Русской на пересечении с улицей Батурина. Кроме того, дорожные работы ведутся на улице Гагарина в районе автостанции "Курортная" и по проспекту Победы рядом с автостанцией "Восточная".
Кроме того, вечером в пятницу в городе идет дождь.
В Крыму действует штормовое предупреждение
из-за порывистого ветра, скорость которого может достигать 22 м/с. Также в регионе объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
из-за высокой пожарной опасности.
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