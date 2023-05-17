https://crimea.ria.ru/20230517/kak-v-kerchi-vosstanavlivayut-obekty-kulturnogo-naslediya---video-1128788538.html
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео - РИА Новости Крым, 17.05.2023
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео
Заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T20:42
2023-05-17T20:42
2023-05-17T20:42
видео
крым
мультимедиа
керчь
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
культура
памятники крыма
общество
экономика
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Заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов рассказал, сколько объектов культурного наследия вошли в программу по восстановлению после потопов летом 2021 года, как готовят научно-проектную и проектно-сметную документации, а также о суммах, выделенных из резервного фонда правительства РФ на спасение памятников истории.
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - Фролов
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - Фролов
2023-05-17T20:42
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PT10M22S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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видео, крым, мультимедиа, керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), культура, памятники крыма, общество, экономика, видео
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео
Заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов рассказал, сколько объектов культурного наследия вошли в программу по восстановлению после потопов летом 2021 года, как готовят научно-проектную и проектно-сметную документации, а также о суммах, выделенных из резервного фонда правительства РФ на спасение памятников истории.
2023-05-17T20:42
true
PT10M22S
Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео
В Крыму рассказали о работах по восстановлению объектов культурного наследия после потопов