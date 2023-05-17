https://crimea.ria.ru/20230517/kak-v-kerchi-vosstanavlivayut-obekty-kulturnogo-naslediya---video-1128788538.html

Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео

Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Как в Керчи восстанавливают объекты культурного наследия - видео

Заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T20:42

2023-05-17T20:42

2023-05-17T20:42

видео

крым

мультимедиа

керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

культура

памятники крыма

общество

экономика

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Заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" Владимир Фролов рассказал, сколько объектов культурного наследия вошли в программу по восстановлению после потопов летом 2021 года, как готовят научно-проектную и проектно-сметную документации, а также о суммах, выделенных из резервного фонда правительства РФ на спасение памятников истории.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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