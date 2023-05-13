https://crimea.ria.ru/20230513/kak-banki-v-krymu-zaschischayut-dengi-klientov-1128689544.html

Как банки в Крыму защищают деньги клиентов

Как банки в Крыму защищают деньги клиентов - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Как банки в Крыму защищают деньги клиентов

Крымские банки для противодействия мошенничеству и краже конфиденциальной информации используют систему антифрод и визуальную оценку клиентов в кассе. Об этом... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T08:01

2023-05-13T08:01

2023-05-13T08:01

мошенничество

крым

общество

финансы

игорь серегин

новости крыма

банк

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Крымские банки для противодействия мошенничеству и краже конфиденциальной информации используют систему антифрод и визуальную оценку клиентов в кассе. Об этом рассказал начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков полуострова Игорь Серегин в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в целом в стране в 2022 году вырос объем сумм, списанных со счетов граждан по мошенническим операциям, но вместе с тем на 15% сократилось количество таких атак."Это говорит о том, что вырос так называемый средний чек. То есть меньше людей стали подвергаться мошенничеству, в том числе, потому что МВД, силовые ведомства и банки занимаются повышением осведомленности граждан, но увеличился средний чек, - рассказал он. - За первый квартал мы сохранили своим клиентам около 5 млн рублей. И эта сумма близка к той, которую другие клиенты потеряли. То есть если бы мы не делали ничего, то ушло бы около 10-11 млн, но банк вовремя среагировал".Для сохранения банковских средств сотрудники финансовых организаций внедрили оценку клиента, который приходит в кассу.Если речь идет об электронном мошенничестве, то банк применяет другую схему работы: анализирует финансовые операции граждан и при выявлении нехарактерного платежа связывается с клиентом для верификации перевода. Это называется антифрод-система."При оценке платежа учитываются очень многие факторы – время, возраст, регион, сумма, даже модель смартфона. Если человек всегда платил с айфона, и вдруг совершает операцию с андроида, то мы подозреваем, что в интернет-банк осуществлен вход мошенниками. Такую операцию мы останавливаем и звоним клиенту, спрашиваем, по собственной ли воле он совершает платеж. Эта система работает, она называется антифрод, и во всех банках она есть", - резюмировал он.Как сообщалось, в Крыму с начала этого года уже полторы тысячи крымчан лишились своих сбережений на общую сумму 150 млн рублей. За мошенничество привлечены к уголовной ответственности 133 человека, в том числе 20 приезжих.Читайте также на РИА Новости Крым: Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаКак распознавать мошенников по телефонному номеруДело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, общество, финансы, игорь серегин, новости крыма, банк, безопасность