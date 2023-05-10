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В Крыму стартовала короткая рабочая неделя
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 10.05.2023
В Крыму стартовала короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя, трудовые дни сокращены после государственных выходных по случаю Дня Победы. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T09:42
2023-05-10T09:42
2023-05-10T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В России началась короткая рабочая неделя, трудовые дни сокращены после государственных выходных по случаю Дня Победы.Россияне отдыхали четыре дня с 6 по 9 мая, таким образом, работать на этой неделе будут только три дня – с 10 по 12 мая.Короткие рабочие недели и длинные выходные: как Крым будет отдыхать в мае >>Следующие длинные выходные в Крыму будут с 3 по 5 июня по случаю Троицы. Она отмечается 4 июня и приходится в этом году на воскресенье, поэтому понедельник будет нерабочим днем. А по всей стране следующие длинные выходные будут на День России, который отмечается 12 июня.В Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены праздничные нерабочие дни: 18 марта - День Воссоединения с Россией, 16 апреля - Православная Пасха, 21 апреля - Ураза-байрам, 4 июня - День Святой Троицы, 29 июня - Курбан-байрам.Читайте также на РИА Новости Крым:Отменят ли в школах Симферополя торжественные линейкиТурбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от МинэкаБизнес для мам и длинные выходные: что ждет россиян в мае
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В Крыму стартовала короткая рабочая неделя
В России стартовала трехдневная рабочая неделя
09:42 10.05.2023 (обновлено: 09:44 10.05.2023)