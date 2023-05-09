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Прогноз погоды в Крыму в День Победы
Прогноз погоды в Крыму в День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Прогноз погоды в Крыму в День Победы
Погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронтального раздела. На большей части территории прйдут дожди, ночью и утром местами сильные. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T00:01
2023-05-09T00:01
2023-05-09T00:01
крымский гидрометцентр
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погода в крыму
крымская погода
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронтального раздела. На большей части территории прйдут дожди, ночью и утром местами сильные. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +9...+11 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +12…+14 градусов.В Алуште и Ялте облачно, дождь. Ночью +9...11, днем - +12...14 градусов.В Евпатории облачно, дождь. Ночью +9...11, днем - +11...13 градусов.В Судаке дождь, гроза, в Феодосии облачно, дожди, ночью +10...12, днем +12...14 градусов.
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РИА Новости Крым
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Прогноз погоды в Крыму в День Победы
Погода в Крыму 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронтального раздела. На большей части территории прйдут дожди, ночью и утром местами сильные. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, в горах 0…+5, днем +9…+14, в горах +3…+8. В последующие двое суток осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет, температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +12…+14 градусов.
В Алуште и Ялте облачно, дождь. Ночью +9...11, днем - +12...14 градусов.
В Евпатории облачно, дождь. Ночью +9...11, днем - +11...13 градусов.
В Судаке дождь, гроза, в Феодосии облачно, дожди, ночью +10...12, днем +12...14 градусов.