https://crimea.ria.ru/20230509/prognoz-pogody-v-krymu-v-den-pobedy-1128609214.html

Прогноз погоды в Крыму в День Победы

Прогноз погоды в Крыму в День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Прогноз погоды в Крыму в День Победы

Погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронтального раздела. На большей части территории прйдут дожди, ночью и утром местами сильные. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T00:01

2023-05-09T00:01

2023-05-09T00:01

крымский гидрометцентр

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Погода будет обуславливаться зоной атмосферного фронтального раздела. На большей части территории прйдут дожди, ночью и утром местами сильные. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +9...+11 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +12…+14 градусов.В Алуште и Ялте облачно, дождь. Ночью +9...11, днем - +12...14 градусов.В Евпатории облачно, дождь. Ночью +9...11, днем - +11...13 градусов.В Судаке дождь, гроза, в Феодосии облачно, дожди, ночью +10...12, днем +12...14 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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