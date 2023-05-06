https://crimea.ria.ru/20230506/v-krymu-poka-teplo-prognoz-pogody-na-subbotu-1128563472.html

В Крыму пока тепло: прогноз погоды на субботу

В Крыму пока тепло: прогноз погоды на субботу - РИА Новости Крым, 06.05.2023

В Крыму пока тепло: прогноз погоды на субботу

6 мая в Крыму без осадков, до +22 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T00:01

2023-05-06T00:01

2023-05-06T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. 6 мая в Крыму без осадков, до +22 градусов тепла, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20...22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +21…23.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11…13, днем до 20 градусов теплаВ Судаке и Феодосии тоже не прогнозируют дождей, ночью 11… +13, днем воздух нагреется до +18… +21 градуса.В Евпатории аналогичная картина по осадкам. Ночью +10…12, днем +21…23 градусов.На всей территории Крыма из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждениеЧитайте также на РИА Новости Крым:Прогноз поменялся: каким будет май в КрымуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силыКрым накроет ураганный ветер - объявлено трехдневное штормовое

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севастополь

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феодосия

алушта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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