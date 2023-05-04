Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230504/vserossiyskiy-konkurs-voennoy-fotozhurnalistiki-podvel-pervye-itogi-1128525578.html
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:19
2023-05-04T11:22
медиагруппа "россия сегодня"
россия
новости
миа "россия сегодня"
патриотическое воспитание
великая отечественная война
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128525358_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de08f80edbb9b2382182a72b11dc6e67.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости Крым. Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.География участников конкурса включает как города-миллионеры, так и малые города России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Среди них - Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса. Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".
https://crimea.ria.ru/20230330/szhr-prisvoil-kiselevu-zvanie-zolotoe-pero-rossiyskoy-zhurnalistiki-1127889357.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128525358_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e554cfb8de9e401bc3d642b22ca60351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медиагруппа "россия сегодня", россия, новости, миа "россия сегодня", патриотическое воспитание, великая отечественная война, история

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги

11:19 04.05.2023 (обновлено: 11:22 04.05.2023)
 
© РИА НовостиВсероссийский конкурс военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости
Читать в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости Крым. Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.
География участников конкурса включает как города-миллионеры, так и малые города России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Среди них - Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.
Церемония награждения лауреатов премии Золотое перо России-2023 СЖР - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 20:44
СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса. Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.
Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".
 
Медиагруппа "Россия сегодня"РоссияНовостиМИА "Россия сегодня"Патриотическое воспитаниеВеликая Отечественная войнаИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19
11:45В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
11:31Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы
11:19Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
11:12Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
11:01"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
10:41За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
10:33Южный берег Крыма утром остался без света
10:14Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
09:54Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО 2:27
09:42Работа Керченской паромной переправы: ситуация на 4 мая
09:31Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области
09:09ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
08:52Где в Симферополе ограничат движение в День Победы
08:36Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
08:15День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
07:58Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
07:27Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
07:02Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
06:41Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Лента новостейМолния