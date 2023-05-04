https://crimea.ria.ru/20230504/vserossiyskiy-konkurs-voennoy-fotozhurnalistiki-podvel-pervye-itogi-1128525578.html
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:19
2023-05-04T11:19
2023-05-04T11:22
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости Крым. Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.География участников конкурса включает как города-миллионеры, так и малые города России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Среди них - Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса. Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".
https://crimea.ria.ru/20230330/szhr-prisvoil-kiselevu-zvanie-zolotoe-pero-rossiyskoy-zhurnalistiki-1127889357.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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медиагруппа "россия сегодня", россия, новости, миа "россия сегодня", патриотическое воспитание, великая отечественная война, история