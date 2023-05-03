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Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая
Керченская паромная переправа в среду, 3 мая, работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
2023-05-03T09:47
2023-05-03T09:47
керченская паромная переправа
транспорт
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Погода в Керченском проливеПоскольку работа паромом зависит от погодных условий, водителей просят уточнять актуальную информацию при планировании поездок через Керченский пролив.Трафик Керченской морской переправыС начала возобновления работы в ночь на 9 октября паромы выполнили 3 505 ресов в обе стороны."В общей сложности через пролив перевезено 140 403 пассажира, 112 913 единиц автотранспорта и 14 380 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.Со стороны Кубани продолжают действовать ограничения по грузам. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые авто с приоритетной продукцией. Водителям, чей груз не включён в список приоритетных, рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. Со стороны полуострова на материковую часть России пускают авто с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторникВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
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керченская паромная переправа, транспорт, морской транспорт, крым, керчь, новости крыма, кубань, керченский пролив, инфографика
Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая

Минтранс: Керченская переправа работает в штатном режиме

09:47 03.05.2023
 
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Керченская паромная переправа в среду, 3 мая, работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.
Обстановка на Керченской переправе 3 мая

Погода в Керченском проливе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 мая ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +15…+17 градусов, температура воды в море +12…+13 градусов", – говорится в Telegram-канале министерства.
Поскольку работа паромом зависит от погодных условий, водителей просят уточнять актуальную информацию при планировании поездок через Керченский пролив.

Трафик Керченской морской переправы

С начала возобновления работы в ночь на 9 октября паромы выполнили 3 505 ресов в обе стороны.
"В общей сложности через пролив перевезено 140 403 пассажира, 112 913 единиц автотранспорта и 14 380 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.
Со стороны Кубани продолжают действовать ограничения по грузам. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые авто с приоритетной продукцией. Водителям, чей груз не включён в список приоритетных, рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. Со стороны полуострова на материковую часть России пускают авто с любыми грузами.
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Керченская паромная переправаТранспортМорской транспортКрымКерчьНовости КрымаКубаньКерченский пролив
 
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