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Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая

Керченская паромная переправа в среду, 3 мая, работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Минтранс России.

2023-05-03T09:47

2023-05-03T09:47

2023-05-03T09:47

керченская паромная переправа

транспорт

морской транспорт

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кубань

керченский пролив

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Погода в Керченском проливеПоскольку работа паромом зависит от погодных условий, водителей просят уточнять актуальную информацию при планировании поездок через Керченский пролив.Трафик Керченской морской переправыС начала возобновления работы в ночь на 9 октября паромы выполнили 3 505 ресов в обе стороны."В общей сложности через пролив перевезено 140 403 пассажира, 112 913 единиц автотранспорта и 14 380 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.Со стороны Кубани продолжают действовать ограничения по грузам. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые авто с приоритетной продукцией. Водителям, чей груз не включён в список приоритетных, рекомендовано воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы РФ. Со стороны полуострова на материковую часть России пускают авто с любыми грузами.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторникВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

крым

керчь

кубань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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