https://crimea.ria.ru/20230430/zabolevaemost-snizhaetsya-situatsiya-s-kovidom-v-krymu-i-sevastopole-1128445563.html

Заболеваемость снижается: ситуация с ковидом в Крыму и Севастополе

Заболеваемость снижается: ситуация с ковидом в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Заболеваемость снижается: ситуация с ковидом в Крыму и Севастополе

За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 47 человек, от осложнений скончался один севастополец. Днем ранее болезнь была выявлена у 66 человек. РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T12:10

2023-04-30T12:10

2023-04-30T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму и Севастополе ковидом заболели 47 человек, от осложнений скончался один севастополец. Днем ранее болезнь была выявлена у 66 человек.COVID в КрымуВ Крыму за сутки диагноз подтвержден у 35 человек, в стационары госпитализировано девять пациетов, выписаны с выздоровлением 34. "Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Количество смертей от осложнений болезни в регионе не изменилось - 5 428. Всего с момента начала пандемии в регионе переболели ковидом 216 302 человека, выздоровели 208 776, из них в стационарах получили лечение 63 863 пациента", - уточнили в крымском минздраве.COVID в СевастополеВ городе за сутки выявлено семь новых случаев заболевания, умер один пациент с подтвержденным диагнозом."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы два пациента, выписаны с выздоровлением 7", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 526 человек, выздоровели – 98 799. Скончались за весь период 2 595 человек.Ситуация в РоссииВ России за сутки заболели коронавирусом 5 341 человек, скончались 34человека. Госпитализированы в больницы 424 человека, выздоровели 5 725 пацинта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 30 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 424 человека... Выздоровело за сутки 5 725 человек. Выявлено 5 341 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Штамм "арктур": будут ли в России вводить новые ограниченияВ Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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