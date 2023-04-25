https://crimea.ria.ru/20230425/25-aprelya-sobytiya-i-prazdniki_-1118207990.html

Какой сегодня праздник: 25 апреля

Какой сегодня праздник: 25 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Какой сегодня праздник: 25 апреля

В субботу, 25 апреля в мире отмечают Всемирный день борьбы против малярии, Международный день ДНК а еще День дочери и День пингвинов. Также в этот день родился... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-25T00:00

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СИМФЕРПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. В субботу, 25 апреля в мире отмечают Всемирный день борьбы против малярии, Международный день ДНК а еще День дочери и День пингвинов. Также в этот день родился советский военачальник Семен Буденный.Что празднуют в миреВ этот день отмечают Всемирный день борьбы с малярией, посвященный пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективного противостояния болезни. Малярию вызывает паразит под названием Plasmodium, который передается через укусы инфицированных комаров. Попав в организм человека, паразиты размножаются в печени и затем инфицируют красные кровяные клетки.Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечают Международный день ДНК - в знак признания важности научных достижений в области генетики. Такая дата выбрана не случайно: в это день в 1953 году в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.Также 25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов, призывающий помнить людей о необходимости сохранять животное разнообразие нашей планеты. Кстати, дата праздника выпадает на период, когда проходит миграция пингвинов на материк с целью спаривания и высиживания яиц.В России в этот день отмечают День чувашского языка, который был установлен в 1992 году, чтобы подчеркнуть самобытность и уникальность речи одного из многочисленных этносов, входящих в состав РФ.В мире отмечают День дочери – праздник, призванный привлечь внимание общества к проблемам девочек-подростков, а также к необходимости оказать им поддержку в процессе социализации через психологическую и правовую помощь.Знаменательные событияВ 1719 году в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо, который повествует о нравственном возрождении человека в общении с природой. Это произведение Дефо стал одним из первых английских романов в традиционном понимании этого термина.В 1826 году в этот день английский ученый Сэмюэл Браун запатентовал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.В 1849 году русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Сегодня на них можно прочесть свыше 11 тысяч фамилий офицеров, награжденных разными степенями ордена с 1769 по 1885 годах. Запись георгиевских кавалеров велась по годам, а в пределах каждого года – по степеням ордена.В 1895 году был подписан указ об учреждении в Михайловском дворце Санкт-Петербурга "Русского музея императора Александра III" (ныне — Государственный Русский музей). Открылся он в марте 1898 года.В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche, которая на данный момент является самой высокодоходной автомобильной компанией в мире.В 1940 году на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль "КИМ-10".В 1983 году генсек ЦК КПСС Юрий Андропов пригласил в Советский Союз американскую девочку Саманту Смит. Она стала знаменитой благодаря своему письму к советскому лидеру, в котором задавалась вопросом о сложных отношениях США и СССР.Кто родилсяВ 1842 году родился знаменитый российский адвокат и оратор Федор Плевако, который внес крупный вклад в развитие адвокатуры и правозащитной деятельности.В 1873 году родился франко-канадский микробиолог Феликс Д’Эрелль, который стал первооткрывателем бактериофагов, использующихся в антибактериальной терапии.В 1883 году родился советский военачальник Семен Буденный - командующий Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны, один из первых маршалов Советского Союза и главных создателей "красной кавалерии".В 1907 году родился композитор, лауреат Ленинской премии, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Василий Соловьев-Седой. Его песня "В путь" из фильма "Максим Перепелица" стала самой популярной строевой песней в Советской армии.В 1928 году родился актер театра и кино, народный артист СССР Юрий Яковлев. Он исполнил более ста ролей в театре и кино. Самые знаменитые его роли - в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Кин-дза-дза", "Гусарская баллада".В 1932 году родился Николай Кардашев - российский астрофизик, академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН, создатель "шкалы Кардашева". Это метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое общество может использовать для своих нужд.Также в этот день родились американский актер Аль Пачино, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, артист эстрады, фокусник-иллюзионист и манипулятор, киноактер, народный артист СССР Арутюн Акопян, советский киноактер, лауреат Сталинской премии Борис Битюков, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист России Михаил Кононов, советская и российская актриса театра и кино Светлана Смирнова.

https://crimea.ria.ru/20160605/1105405860.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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