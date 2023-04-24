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Какой сегодня праздник: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Какой сегодня праздник: 24 апреля
Какой сегодня праздник: 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Какой сегодня праздник: 24 апреля
В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 220 лет назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T00:00
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праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 220 лет назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в США придумали всеми любимую газировку.Что празднуют в миреМеждународный день солидарности молодежи широко отмечался во времена СССР. Дату празднования приурочили к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году, в которой приняли участи 28 стран.Во многих странах мира активисты защиты прав животных с середины прошлого века начали создавать общественные движения, которые добивались, чтобы косметические компании отказались от использования в продукции животных компонентов и тестирования средств на животных. В 1979 году Национальное антививисекционное общество при поддержке ООН учредили Всемирный день защиты лабораторных животных.В России сегодня с профессиональным праздником поздравляют стоматологов, в Китае отмечают День Космонавтики. А армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства.Знаменательные событияЭтот день 1803 года стал началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта. Александр I подписал рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства".В 1833 году в США запатентовали газировку.Берлинский договор о ненападении и нейтралитете был подписан между СССР и Германией в этот день 1926 года.В 1938 на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.Первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15 советские летчики-испытатели совершили в 1946 году.Кто родился24 апреля 1706 года родился учитель Иоанна Баха и Моцарта, итальянский композитор Джованни Мартини.В этот день 1923 родился известный армянский композитор и музыковед, профессор Ереванской консерватории Эдуард Пашинян.В 1929 году родился мультипликатор XX века, художник-постановщик Анатолий Курицын. С его именем связаны мультфильмы "Поросенок в колючей шубке", "Двенадцать месяцев", "Козленок, который умел считать до десяти".В 1942 году появилась на свет американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, получившая два "Оскара".Ровно через десять лет родился французский модельер Жан-Поль Готье.Также в этот день родились советский государственный и военный деятель, руководитель МГБ СССР Виктор Абакумов, российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ирина Чащина, российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 24 апреля

Что празднуют в России и мире в понедельник, 24 апреля

00:00 24.04.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России в Москве
Сотрудник МЧС РФ во время мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В этот день отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных, 220 лет назад Александр I распорядился превратить Минеральные Воды в курорт, а чуть позже в США придумали всеми любимую газировку.

Что празднуют в мире

Международный день солидарности молодежи широко отмечался во времена СССР. Дату празднования приурочили к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году, в которой приняли участи 28 стран.
Во многих странах мира активисты защиты прав животных с середины прошлого века начали создавать общественные движения, которые добивались, чтобы косметические компании отказались от использования в продукции животных компонентов и тестирования средств на животных. В 1979 году Национальное антививисекционное общество при поддержке ООН учредили Всемирный день защиты лабораторных животных.
В России сегодня с профессиональным праздником поздравляют стоматологов, в Китае отмечают День Космонавтики. А армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства.

Знаменательные события

Этот день 1803 года стал началом формирования Кавказских Минеральных Вод как российского курорта. Александр I подписал рескрипт "О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства".
В 1833 году в США запатентовали газировку.
Берлинский договор о ненападении и нейтралитете был подписан между СССР и Германией в этот день 1926 года.
В 1938 на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
Первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15 советские летчики-испытатели совершили в 1946 году.

Кто родился

24 апреля 1706 года родился учитель Иоанна Баха и Моцарта, итальянский композитор Джованни Мартини.
В этот день 1923 родился известный армянский композитор и музыковед, профессор Ереванской консерватории Эдуард Пашинян.
В 1929 году родился мультипликатор XX века, художник-постановщик Анатолий Курицын. С его именем связаны мультфильмы "Поросенок в колючей шубке", "Двенадцать месяцев", "Козленок, который умел считать до десяти".
В 1942 году появилась на свет американская певица и актриса Барбра Стрейзанд, получившая два "Оскара".
Ровно через десять лет родился французский модельер Жан-Поль Готье.
Также в этот день родились советский государственный и военный деятель, руководитель МГБ СССР Виктор Абакумов, российская спортсменка, трехкратная чемпионка мира, 6-кратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ирина Чащина, российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова.
 
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