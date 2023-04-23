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Умер депутат Госдумы
Умер депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Умер депутат Госдумы
Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T13:36
2023-04-23T13:36
2023-04-23T13:37
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.О причине смерти депутата не сообщается.Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум, в 1980 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.С 1981 года руководил Лебедянским консервным заводом. В 1992 году господин Борцов стал гендиректором ОАО "Лебедянский", где производят фруктовые соки.Начиная с 2003 года, пять раз избирался депутатом Госдумы. Имеет звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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государственная дума рф, россия, утраты, николай борцов, игорь артамонов, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Невосполнимая утрата для Липецкой области. Перестало биться сердце человека, чье имя неразрывно связано с нашим регионом. В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной Думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
О причине смерти депутата не сообщается.
Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум, в 1980 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.
С 1981 года руководил Лебедянским консервным заводом. В 1992 году господин Борцов стал гендиректором ОАО "Лебедянский", где производят фруктовые соки.
Начиная с 2003 года, пять раз избирался депутатом Госдумы. Имеет звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации.