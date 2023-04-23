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Умер депутат Госдумы

Умер депутат Госдумы - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Умер депутат Госдумы

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T13:36

2023-04-23T13:36

2023-04-23T13:37

государственная дума рф

россия

утраты

николай борцов

игорь артамонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Борцов умер в возрасте 77 лет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.О причине смерти депутата не сообщается.Николай Борцов родился 8 мая 1945 года в городе Лебедянь Липецкой области. В 1969 году окончил Мичуринский технологический техникум, в 1980 году – Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.С 1981 года руководил Лебедянским консервным заводом. В 1992 году господин Борцов стал гендиректором ОАО "Лебедянский", где производят фруктовые соки.Начиная с 2003 года, пять раз избирался депутатом Госдумы. Имеет звание заслуженного работника пищевой индустрии Российской Федерации.

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, утраты, николай борцов, игорь артамонов, общество, новости