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Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор
Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор
29-летнего жителя Севастополя признали виновным в совершении убийства, краже и угоне автомобиля. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T17:58
2023-04-21T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. 29-летнего жителя Севастополя признали виновным в совершении убийства, краже и угоне автомобиля. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.После этого мужчина похитил у погибшего золотые изделия, часы, подарочный нож, дорогой мобильный телефон и банковские карты. Затем угнал автомобиль погибшего, на котором разъезжал по Севастополю до вечера, после чего скрылся из города. "Подозреваемый был объявлен в розыск. Его местонахождение установили сотрудники СК вместе с органами МВД. Мужчину задержали на территории Ростовской области и этапировали в Севастополь для проведений следственных действий", - добавили в ведомстве. Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил его к 13,5 годам в исправительной колонии строгого режима.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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крымский следком, закон и право, новости крыма, крым, общество, приговор, убийство, севастополь
Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор

Жителя Севастополя приговорили к 13,5 годам за жестокое убийство

17:58 21.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. 29-летнего жителя Севастополя признали виновным в совершении убийства, краже и угоне автомобиля. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По данным ведомства, в ночь на 4 октября 2019 года в квартире по улице Павла Корчагина между 29-летним мужчиной и проживавшим с ним ровесником произошел конфликт, в результате чего злоумышленник сначала избил приятеля, а потом нанес ему кухонным ножом 17 ударов в область головы, шеи, груди и конечностей, от которых последний умер на месте.
После этого мужчина похитил у погибшего золотые изделия, часы, подарочный нож, дорогой мобильный телефон и банковские карты. Затем угнал автомобиль погибшего, на котором разъезжал по Севастополю до вечера, после чего скрылся из города.
"Подозреваемый был объявлен в розыск. Его местонахождение установили сотрудники СК вместе с органами МВД. Мужчину задержали на территории Ростовской области и этапировали в Севастополь для проведений следственных действий", - добавили в ведомстве.
Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил его к 13,5 годам в исправительной колонии строгого режима.
Крымский СледкомЗакон и правоНовости КрымаКрымОбществоПриговорУбийствоСевастополь
 
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