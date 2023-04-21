https://crimea.ria.ru/20230421/nanes-priyatelyu-17-udarov-nozhom-ubiytse-iz-sevastopolya-vynesli-prigovor-1128303962.html

Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор

Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор

29-летнего жителя Севастополя признали виновным в совершении убийства, краже и угоне автомобиля. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T17:58

2023-04-21T17:58

2023-04-21T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. 29-летнего жителя Севастополя признали виновным в совершении убийства, краже и угоне автомобиля. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.После этого мужчина похитил у погибшего золотые изделия, часы, подарочный нож, дорогой мобильный телефон и банковские карты. Затем угнал автомобиль погибшего, на котором разъезжал по Севастополю до вечера, после чего скрылся из города. "Подозреваемый был объявлен в розыск. Его местонахождение установили сотрудники СК вместе с органами МВД. Мужчину задержали на территории Ростовской области и этапировали в Севастополь для проведений следственных действий", - добавили в ведомстве. Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил его к 13,5 годам в исправительной колонии строгого режима.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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