https://crimea.ria.ru/20230419/vladeltsy-detskikh-kart-rnkb-v-i-kvartale-potratili-165-mln-rubley-1128256848.html

Владельцы "детских" карт РНКБ в I квартале потратили 165 млн рублей

Владельцы "детских" карт РНКБ в I квартале потратили 165 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Владельцы "детских" карт РНКБ в I квартале потратили 165 млн рублей

Владельцы "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 6 до 18 лет совершили в I квартале 1,7 миллиона операций по картам на общую сумму около 165 миллионов... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T12:13

2023-04-19T12:13

2023-04-19T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Владельцы "детских" карт РНКБ Банка (ПАО) в возрасте от 6 до 18 лет совершили в I квартале 1,7 миллиона операций по картам на общую сумму около 165 миллионов рублей, сообщил банк.По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количество и объем операций по "детским" картам увеличились в 2,6 и 2,9 раз, соответственно. Средний чек операции составил 97 рублей. Самым популярным платежом остается оплата за проезд в общественном транспорте – с помощью "детских" карт с начала года оплачено более 740 тысяч поездок."Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, ею могут пользоваться дети от 6 до 18 лет.Таким образом они знакомятся с азами финансовой грамотности - в частности, могут оплачивать товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, мобильную связь, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты.

https://crimea.ria.ru/20230410/klienty-rnkb-v-i-kvartale-oformili-25-tysyach-virtualnykh-kart-1128088227.html

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рнкб (пао), дети, общество, экономика, крым, новости крыма