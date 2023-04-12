https://crimea.ria.ru/20230412/kerch-ostanetsya-bez-vody-do-chetverga--adresa-1128128292.html

Керчь останется без воды до четверга – адреса

Керчь останется без воды до четверга – адреса - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Керчь останется без воды до четверга – адреса

В среду в Евпатории, Ленинском районе и Керчи будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T10:23

2023-04-12T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. В среду в Евпатории, Ленинском районе и Керчи будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".12 апреля в Евпатории в связи с ремонтными работами на сетях ориентировочно до 18:30 не будет воды в домах по адресам: ул. 60 лет Октября, 30; ул. 9 Мая, 41, 41А, 41Б, 47.Также до 14:00 не будет воды в селе Мысовое Ленинского района Крыма.В Керчи до 20:00 водоснабжение будет ограничено на улицах Толстого, Орджоникидзе, Героев, а также на прилегающих к ним улицах и переулках.Также воды не будет на Феодосийском шоссе, улицах Мичурина, Науменко, Восточная, Главная, Юзобинская, Объездная. После проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей, а также резервуаров чистой воды для дальнейшей стабилизации водоснабжения. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 6:00 13 апреля, уточнили в "Воде Крыма".Жителям указанных улиц будут подвозить питьевую воду с 12:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаКак всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязиТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег

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