Рейтинг@Mail.ru
РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230411/rnkb-zapustil-proekt-po-ustanovke-terminalov-v-otdeleniyakh-pochty-kryma-1128114100.html
РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 11.04.2023
РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:06
2023-04-11T13:09
рнкб (пао)
крым
общество
экономика
новости
новости крыма
севастополь
правительство севастополя
почта крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080025_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_699127efc89b0a5a102c08514bcf011b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых услуг населению, в том числе, в отдаленных населенных пунктах, сообщает банк.По словам директора "Почты Крыма" Елены Принь, внедрение технологии по выдаче наличных в отделениях почтовой связи особенно важно для потребителей в сельской местности, где до ближайших банкоматов значительные расстояния.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230405/tsifrovye-ofisy-rnkb-v-krymu-posetili-25-tysyach-chelovek-1127988307.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080025_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0b47db5e0ef48795866541b9c496b9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), крым, общество, экономика, новости, новости крыма, севастополь, правительство севастополя, почта крыма

РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"

13:06 11.04.2023 (обновлено: 13:09 11.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых услуг населению, в том числе, в отдаленных населенных пунктах, сообщает банк.

"Проект реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя. Плодотворное сотрудничество банка с коллегами из ФГУП "Почта Крыма" и реализация совместного проекта обеспечит максимальную доступность финансовых услуг для жителей регионов, в том числе самых отдаленных населенных пунктов", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.

По словам директора "Почты Крыма" Елены Принь, внедрение технологии по выдаче наличных в отделениях почтовой связи особенно важно для потребителей в сельской местности, где до ближайших банкоматов значительные расстояния.
Читайте также на РИА Новости Крым:
РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
В мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятых
РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
РНКБ
5 апреля, 11:44
"Цифровые офисы" РНКБ в Крыму посетили 25 тысяч человек
РНКБ (ПАО)КрымОбществоЭкономикаНовостиНовости КрымаСевастопольПравительство СевастополяПочта Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
13:43Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
13:41В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
13:15Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
13:06РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
12:45Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
12:30Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео
12:12В России пресекли 118 террористических преступлений
11:58В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов
11:40В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей
11:30Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин
11:19Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене
11:08Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
10:47Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы
10:36Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму
10:28Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля
10:16Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей
10:03Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
09:57В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
09:27Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо
Лента новостейМолния