https://crimea.ria.ru/20230411/rnkb-zapustil-proekt-po-ustanovke-terminalov-v-otdeleniyakh-pochty-kryma-1128114100.html

РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"

РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 11.04.2023

РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"

РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T13:06

2023-04-11T13:06

2023-04-11T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых услуг населению, в том числе, в отдаленных населенных пунктах, сообщает банк.По словам директора "Почты Крыма" Елены Принь, внедрение технологии по выдаче наличных в отделениях почтовой связи особенно важно для потребителей в сельской местности, где до ближайших банкоматов значительные расстояния.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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