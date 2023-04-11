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РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма" - РИА Новости Крым, 11.04.2023
РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:06
2023-04-11T13:06
2023-04-11T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) установит во II квартале 2023 года платежные терминалы с функцией выдачи наличных в ряде отделений "Почты Крыма", для предоставления финансовых услуг населению, в том числе, в отдаленных населенных пунктах, сообщает банк.По словам директора "Почты Крыма" Елены Принь, внедрение технологии по выдаче наличных в отделениях почтовой связи особенно важно для потребителей в сельской местности, где до ближайших банкоматов значительные расстояния.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
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