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Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму
Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму
Часть Керчи 12 апреля на сутки останется без воды, в других населенных пунктах Крыма водоснабжение приостановят 11 апреля из-за ремонтных работ на сетях,... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T10:36
2023-04-11T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Часть Керчи 12 апреля на сутки останется без воды, в других населенных пунктах Крыма водоснабжение приостановят 11 апреля из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Большое отключение в КерчиПо данным предприятия, в Керчи в связи с аварийно-ремонтными работами на магистральном водоводе, воды не будет с 8 часов утра 12 апреля до 6 часов 13 числа в четырех районах города.В частности, в районе Аршинцево - по улицам Льва Толстого и Героев, нечетной стороне Орджоникидзе, в Партизанском районе - по Феодосийскому шоссе, улицам Мичурина, Науменко, Восточной, в районах Новом и Гидрострой - по улицам Главной, Юзобинской, Объездной и на прилегающих улицах.Отключения воды по Крыму во вторник11 апреля до 14 часов отключение запланировано в Симферополе по улицам Киевской и Полевой.В Феодосии до 17.00 без воды поселок Орджоникидзе - улицы Нахимова, 1-9, Ленина, 1-5, 8, Семашко, 1-11, Миндальная, 1-29, Шелковичная, 1-26, Кипарисовая, 1-15, переулки Больничный,1-14 и Семашко, 1-5, а также садовые товарищества "Труд", "Волна", "Планета", "Заря".В феодосийском селе Южном также до пяти часов вечера без воды улицы Дорожная, Веселая, Клубная.В Новониколаевке Ленинского района до 15 часов без воды улицы Бондаренко и Чуба.В Алуштинском селе Приветном отключения по улицам Горького, 14-38, Заречной, 1-7 и в переулке Почтовом воды не будет до 14 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – ХуснуллинПлюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег
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5
4.7
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Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму

"Вода Крыма": в ряде населенных пунктов не будет воды из-за ремонтов

10:36 11.04.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Часть Керчи 12 апреля на сутки останется без воды, в других населенных пунктах Крыма водоснабжение приостановят 11 апреля из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Большое отключение в Керчи

По данным предприятия, в Керчи в связи с аварийно-ремонтными работами на магистральном водоводе, воды не будет с 8 часов утра 12 апреля до 6 часов 13 числа в четырех районах города.
В частности, в районе Аршинцево - по улицам Льва Толстого и Героев, нечетной стороне Орджоникидзе, в Партизанском районе - по Феодосийскому шоссе, улицам Мичурина, Науменко, Восточной, в районах Новом и Гидрострой - по улицам Главной, Юзобинской, Объездной и на прилегающих улицах.
"Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды", - уточнили в "Воде Крыма".

Отключения воды по Крыму во вторник

11 апреля до 14 часов отключение запланировано в Симферополе по улицам Киевской и Полевой.
В Феодосии до 17.00 без воды поселок Орджоникидзе - улицы Нахимова, 1-9, Ленина, 1-5, 8, Семашко, 1-11, Миндальная, 1-29, Шелковичная, 1-26, Кипарисовая, 1-15, переулки Больничный,1-14 и Семашко, 1-5, а также садовые товарищества "Труд", "Волна", "Планета", "Заря".
В феодосийском селе Южном также до пяти часов вечера без воды улицы Дорожная, Веселая, Клубная.
В Новониколаевке Ленинского района до 15 часов без воды улицы Бондаренко и Чуба.
В Алуштинском селе Приветном отключения по улицам Горького, 14-38, Заречной, 1-7 и в переулке Почтовом воды не будет до 14 часов.
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