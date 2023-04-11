https://crimea.ria.ru/20230411/chast-kerchi-na-sutki-ostanetsya-bez-vody---gde-esche-otklyucheniya-po-krymu-1128108483.html

Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму

Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму

Часть Керчи 12 апреля на сутки останется без воды, в других населенных пунктах Крыма водоснабжение приостановят 11 апреля из-за ремонтных работ на сетях,... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T10:36

2023-04-11T10:36

2023-04-11T10:36

вода в крыму

вода крыма

строительство газопровода кубань-крым

общество

жкх крыма и севастополя

городская среда

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Часть Керчи 12 апреля на сутки останется без воды, в других населенных пунктах Крыма водоснабжение приостановят 11 апреля из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Большое отключение в КерчиПо данным предприятия, в Керчи в связи с аварийно-ремонтными работами на магистральном водоводе, воды не будет с 8 часов утра 12 апреля до 6 часов 13 числа в четырех районах города.В частности, в районе Аршинцево - по улицам Льва Толстого и Героев, нечетной стороне Орджоникидзе, в Партизанском районе - по Феодосийскому шоссе, улицам Мичурина, Науменко, Восточной, в районах Новом и Гидрострой - по улицам Главной, Юзобинской, Объездной и на прилегающих улицах.Отключения воды по Крыму во вторник11 апреля до 14 часов отключение запланировано в Симферополе по улицам Киевской и Полевой.В Феодосии до 17.00 без воды поселок Орджоникидзе - улицы Нахимова, 1-9, Ленина, 1-5, 8, Семашко, 1-11, Миндальная, 1-29, Шелковичная, 1-26, Кипарисовая, 1-15, переулки Больничный,1-14 и Семашко, 1-5, а также садовые товарищества "Труд", "Волна", "Планета", "Заря".В феодосийском селе Южном также до пяти часов вечера без воды улицы Дорожная, Веселая, Клубная.В Новониколаевке Ленинского района до 15 часов без воды улицы Бондаренко и Чуба.В Алуштинском селе Приветном отключения по улицам Горького, 14-38, Заречной, 1-7 и в переулке Почтовом воды не будет до 14 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия обеспечила новые регионы газом, водой и светом – ХуснуллинПлюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, вода крыма, строительство газопровода кубань-крым, общество, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости, новости крыма