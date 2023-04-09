https://crimea.ria.ru/20230409/turtsiya-zapustit-pervyy-otechestvennyy-nablyudatelnyy-sputnik-1128077576.html

Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник

Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник

Турция запустит первый собственный наблюдательный спутник 11 апреля. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T16:43

2023-04-09T16:43

2023-04-09T16:43

турция

космос

реджеп тайип эрдоган

спутник imece

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Турция запустит первый собственный наблюдательный спутник 11 апреля. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.IКак пишет ТАСС, спутник IMECE разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Он предназначен для сбора информации для оборонной сферы, а также для борьбы со стихийными бедствиями и наблюдения за климатическими процессами. Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м. После запуска IMECE число турецких спутников в космосе увеличится до 10.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны запустило новый спутник на орбитуИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с РоссиейКак Крым покорял космос

турция

космос

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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