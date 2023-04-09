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Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник
Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник
Турция запустит первый собственный наблюдательный спутник 11 апреля. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T16:43
2023-04-09T16:43
турция
космос
реджеп тайип эрдоган
спутник imece
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Турция запустит первый собственный наблюдательный спутник 11 апреля. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.IКак пишет ТАСС, спутник IMECE разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Он предназначен для сбора информации для оборонной сферы, а также для борьбы со стихийными бедствиями и наблюдения за климатическими процессами. Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м. После запуска IMECE число турецких спутников в космосе увеличится до 10.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны запустило новый спутник на орбитуИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с РоссиейКак Крым покорял космос
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Новости
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РИА Новости Крым
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турция, космос, реджеп тайип эрдоган, спутник imece, в мире, новости
Турция запустит первый отечественный наблюдательный спутник

Эрдоган: Турция 11 апреля запустит в космос свой первый наблюдательный спутник

16:43 09.04.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосольство Турции в Москве
Посольство Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Турция запустит первый собственный наблюдательный спутник 11 апреля. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съемки в высоком разрешении, произведенный на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим развиваться в глобальной космической гонке благодаря нашим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям", - написал Эрдоган в Twitter.
IКак пишет ТАСС, спутник IMECE разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Он предназначен для сбора информации для оборонной сферы, а также для борьбы со стихийными бедствиями и наблюдения за климатическими процессами. Аппарат сможет получать и передавать снимки высокого разрешения с детализацией менее 1 м.
После запуска IMECE число турецких спутников в космосе увеличится до 10.
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ТурциякосмосРеджеп Тайип ЭрдоганСпутник IMECEВ миреНовости
 
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