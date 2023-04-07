https://crimea.ria.ru/20230407/rossiyskie-voyska-nanesli-uron-protivniku-na-pyati-napravleniyakh-1128041504.html
Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях
Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях
Российские войска за сутки нанесли существенный урон личному составу и технике противника на пяти направлениях. Уничтожены пять гаубиц, две самоходные... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T15:10
2023-04-07T15:10
2023-04-07T15:11
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки нанесли существенный урон личному составу и технике противника на пяти направлениях. Уничтожены пять гаубиц, две самоходные установки, бронемашины и другая техника, Потери ВСУ превысили 300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Купянское направлениеРоссийская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.Красно-Лиманское направлениеШтурмовая авиация, артиллерия и военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника на Красно-Лиманском направлении превысили 50 украинских боевиков. Также уничтожены две боевые бронемашины, один пикап, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", – уточнили в военном ведомстве.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии за сутки уничтожили три танка, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и "Д-20". Потери личного состава ВСУ превысили 260 боевиков.Южно-Донецкое и Запорожское направленияРанее в военном ведомстве сообщили об уничтожении командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны в Херсонской области и двух складов боеприпасов ВСУ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направленииУкраинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – ПасечникВ России создали новую двойную броню для военной техники
https://crimea.ria.ru/20230407/sklady-s-boepripasami-komandnyy-punkt-i-tekhnika--poteri-vsu-za-sutki-1128041060.html
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донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки нанесли существенный урон личному составу и технике противника на пяти направлениях. Уничтожены пять гаубиц, две самоходные установки, бронемашины и другая техника, Потери ВСУ превысили 300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Купянское направление
Российская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.
"За сутки уничтожено около 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Д-30", – сообщили в Минобороны РФ.
Красно-Лиманское направление
Штурмовая авиация, артиллерия и военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника на Красно-Лиманском направлении превысили 50 украинских боевиков. Также уничтожены две боевые бронемашины, один пикап, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", – уточнили в военном ведомстве.
Донецкое направление
Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии за сутки уничтожили три танка, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и "Д-20". Потери личного состава ВСУ превысили 260 боевиков.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики", – продолжили в Миноброны РФ. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, два пикапа, а также гаубица "Д-20".
Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны в Херсонской области и двух складов боеприпасов ВСУ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
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