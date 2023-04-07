https://crimea.ria.ru/20230407/rossiyskie-voyska-nanesli-uron-protivniku-na-pyati-napravleniyakh-1128041504.html

Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях

Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях

Российские войска за сутки нанесли существенный урон личному составу и технике противника на пяти направлениях. Уничтожены пять гаубиц, две самоходные... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T15:10

2023-04-07T15:10

2023-04-07T15:11

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Российские войска за сутки нанесли существенный урон личному составу и технике противника на пяти направлениях. Уничтожены пять гаубиц, две самоходные установки, бронемашины и другая техника, Потери ВСУ превысили 300 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Купянское направлениеРоссийская авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.Красно-Лиманское направлениеШтурмовая авиация, артиллерия и военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника на Красно-Лиманском направлении превысили 50 украинских боевиков. Также уничтожены две боевые бронемашины, один пикап, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", – уточнили в военном ведомстве.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии за сутки уничтожили три танка, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и "Д-20". Потери личного состава ВСУ превысили 260 боевиков.Южно-Донецкое и Запорожское направленияРанее в военном ведомстве сообщили об уничтожении командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны в Херсонской области и двух складов боеприпасов ВСУ на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направленииУкраинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – ПасечникВ России создали новую двойную броню для военной техники

https://crimea.ria.ru/20230407/sklady-s-boepripasami-komandnyy-punkt-i-tekhnika--poteri-vsu-za-sutki-1128041060.html

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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