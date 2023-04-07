Кратный рост: Промсвязьбанк подвел итог первого года работы в Крыму
Клиентами Промсвязьбанка в Крыму и Севастополе стали уже 50 тысяч человек
© Пресс-служба ПромсвязьбанкаПромсвязьбанк подвел итог первого года работы в Крыму
© Пресс-служба Промсвязьбанка
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Клиентами Промсвязьбанка (ПСБ) в Крыму и Севастополе стали уже 50 тысяч человек, общий объем размещенных на счетах клиентов средств составляет около 9 млрд рублей. Об этом по итогам первого года работы на полуострове сообщает банк.
Год назад – в апреле 2022 года – ПСБ запустил предоставление банковских услуг в Республике Крым и в Севастополе. Он стал первой системно значимой финансово-кредитной организацией, зашедшей на полуостров. Ключевым результатом работы за этот год стало повышение доступности финансовых услуг и предоставление банковских сервисов принципиально нового качества для жителей всего полуострова.
"К апрелю 2023 года совокупная клиентская база Крымского и Севастопольского филиалов насчитывает 50 тысяч клиентов – физических и юридических лиц. Объем средств, размещенных на счетах клиентов, составляет порядка 9 млрд рублей. Кредитный портфель достиг 7 млрд рублей", - проинформировали в банке.
Офисы ПСБ в Крыму и виды услуг
Отделения Промсвязьбанка есть во всех крупнейших городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии и Керчи. Сеть банкоматов насчитывает более 70 устройств. Управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова назвала это настоящим прорывом на финансовом рынке полуострова, поскольку всю сеть развернули с нуля, и в кратчайшие сроки населению, предпринимателям и крупным промышленным предприятиям был предоставлен полный спектр современных банковских услуг.
"ПСБ – универсальный банк, поэтому мы предлагаем выгодные программы, в том числе с государственной поддержкой, во всех направлениях деятельности. Их востребованность со стороны крымчан мы ощутили сразу, а сегодня, спустя год, мы видим, что эта тенденция в полной мере набрала обороты, и доверие наших клиентов выражается в кратном увеличении и клиентской базы, и бизнес-показателей", – подчеркнула Светлана Сидорова.
Сегодня банк предоставляет на полуострове все виды услуг и активно наращивает бизнес по всем направлениям. Планомерно укрепляя позиции в сегменте работы с физическими лицами, ПСБ кратными темпами увеличивает объемы привлечения средств граждан – портфель пассивов частных клиентов в настоящее время составляет 5,5 млрд рублей. При этом около 45% из них приходится на вклады. Клиенты доверяют банку в средне- и долгосрочной перспективе – фиксируется активный рост количества депозитов на срок от одного года.
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Кредитные программы ПСБ
Банк имеет широкую линейку кредитных программ, которая способствует динамичному росту кредитного портфеля. На сегодняшний день он составляет почти 3 млрд рублей. При этом очень востребованы - 86% портфеля – потребительские займы.
Особое внимание ПСБ уделяет повышению доступности финансовых инструментов для своих клиентов и постоянно внедряет новые современные цифровые сервисы. Так, около 31% потребительских кредитов крымчане получают через мобильное приложение и интернет-банк. Увеличивается востребованность и ипотечных программ.
"Подтверждая высокую социальную значимость для населения ипотечных программ, растут выдачи жилищных займов – более чем на 50% ежемесячно. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020", а также рефинансирование в ПСБ ипотечных займов, оформленных ранее в других кредитно-финансовых организациях", - проинформировали в банке.
Растет и эмиссия банковских карт - ежемесячно более чем вдвое. На сегодняшний день гражданам выдано 25 тысяч дебетовых, кредитных и зарплатных карт. Каждая пятая из них направляется держателю с доставкой – для удобства своих клиентов ПСБ запустил дистанционный сервис по выдаче карт. По информации финансовой организации, наибольшей популярностью пользуются дебетовые карты "Твой кешбэк" и "Твой банк", которые предусматривают широкий спектр выгодных опций и высокодоходную программу лояльности. На них приходится порядка 74% выдач.
Благодаря разнообразному финансовому инструментарию и активной социальной позиции банк стал надежным финансовым партнером крупнейших крымских и
севастопольских предприятий, бюджетных организаций, региональных органов власти, общественных и бизнес-сообществ. Так, ПСБ одобрил ведущим застройщикам полуострова проектное финансирование более чем на 20 млрд рублей. А предприниматели заключили кредитные договоры на более чем 2 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса открыли свыше 3 тысяч расчетных счетов, при этом объем привлеченных средств от юридических лиц превысил 3 млрд рублей.
севастопольских предприятий, бюджетных организаций, региональных органов власти, общественных и бизнес-сообществ. Так, ПСБ одобрил ведущим застройщикам полуострова проектное финансирование более чем на 20 млрд рублей. А предприниматели заключили кредитные договоры на более чем 2 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса открыли свыше 3 тысяч расчетных счетов, при этом объем привлеченных средств от юридических лиц превысил 3 млрд рублей.
Среди наиболее востребованных у предпринимателей продуктов Промсвязьбанка - расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование (в том числе возобновляемые кредитные линии), корпоративные карты и электронные банковские гарантии.
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ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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