https://crimea.ria.ru/20230407/kratnyy-rost-promsvyazbank-podvel-itog-pervogo-goda-raboty-v-krymu-1128030336.html

Кратный рост: Промсвязьбанк подвел итог первого года работы в Крыму

Кратный рост: Промсвязьбанк подвел итог первого года работы в Крыму - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Кратный рост: Промсвязьбанк подвел итог первого года работы в Крыму

Клиентами Промсвязьбанка (ПСБ) в Крыму и Севастополе стали уже 50 тысяч человек, общий объем размещенных на счетах клиентов средств составляет около 9 млрд... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T11:32

2023-04-07T11:32

2023-04-07T11:32

промсвязьбанк (псб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Клиентами Промсвязьбанка (ПСБ) в Крыму и Севастополе стали уже 50 тысяч человек, общий объем размещенных на счетах клиентов средств составляет около 9 млрд рублей. Об этом по итогам первого года работы на полуострове сообщает банк.Год назад – в апреле 2022 года – ПСБ запустил предоставление банковских услуг в Республике Крым и в Севастополе. Он стал первой системно значимой финансово-кредитной организацией, зашедшей на полуостров. Ключевым результатом работы за этот год стало повышение доступности финансовых услуг и предоставление банковских сервисов принципиально нового качества для жителей всего полуострова.Офисы ПСБ в Крыму и виды услугОтделения Промсвязьбанка есть во всех крупнейших городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии и Керчи. Сеть банкоматов насчитывает более 70 устройств. Управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова назвала это настоящим прорывом на финансовом рынке полуострова, поскольку всю сеть развернули с нуля, и в кратчайшие сроки населению, предпринимателям и крупным промышленным предприятиям был предоставлен полный спектр современных банковских услуг."ПСБ – универсальный банк, поэтому мы предлагаем выгодные программы, в том числе с государственной поддержкой, во всех направлениях деятельности. Их востребованность со стороны крымчан мы ощутили сразу, а сегодня, спустя год, мы видим, что эта тенденция в полной мере набрала обороты, и доверие наших клиентов выражается в кратном увеличении и клиентской базы, и бизнес-показателей", – подчеркнула Светлана Сидорова.Сегодня банк предоставляет на полуострове все виды услуг и активно наращивает бизнес по всем направлениям. Планомерно укрепляя позиции в сегменте работы с физическими лицами, ПСБ кратными темпами увеличивает объемы привлечения средств граждан – портфель пассивов частных клиентов в настоящее время составляет 5,5 млрд рублей. При этом около 45% из них приходится на вклады. Клиенты доверяют банку в средне- и долгосрочной перспективе – фиксируется активный рост количества депозитов на срок от одного года.Кредитные программы ПСББанк имеет широкую линейку кредитных программ, которая способствует динамичному росту кредитного портфеля. На сегодняшний день он составляет почти 3 млрд рублей. При этом очень востребованы - 86% портфеля – потребительские займы.Особое внимание ПСБ уделяет повышению доступности финансовых инструментов для своих клиентов и постоянно внедряет новые современные цифровые сервисы. Так, около 31% потребительских кредитов крымчане получают через мобильное приложение и интернет-банк. Увеличивается востребованность и ипотечных программ.Растет и эмиссия банковских карт - ежемесячно более чем вдвое. На сегодняшний день гражданам выдано 25 тысяч дебетовых, кредитных и зарплатных карт. Каждая пятая из них направляется держателю с доставкой – для удобства своих клиентов ПСБ запустил дистанционный сервис по выдаче карт. По информации финансовой организации, наибольшей популярностью пользуются дебетовые карты "Твой кешбэк" и "Твой банк", которые предусматривают широкий спектр выгодных опций и высокодоходную программу лояльности. На них приходится порядка 74% выдач.Благодаря разнообразному финансовому инструментарию и активной социальной позиции банк стал надежным финансовым партнером крупнейших крымских исевастопольских предприятий, бюджетных организаций, региональных органов власти, общественных и бизнес-сообществ. Так, ПСБ одобрил ведущим застройщикам полуострова проектное финансирование более чем на 20 млрд рублей. А предприниматели заключили кредитные договоры на более чем 2 млрд рублей. Представители малого и среднего бизнеса открыли свыше 3 тысяч расчетных счетов, при этом объем привлеченных средств от юридических лиц превысил 3 млрд рублей.Среди наиболее востребованных у предпринимателей продуктов Промсвязьбанка - расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование (в том числе возобновляемые кредитные линии), корпоративные карты и электронные банковские гарантии.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pSZqsApuHR

https://crimea.ria.ru/20230221/novinka-ot-psb-pri-zayavke-na-ipoteku-dokhod-mozhno-podtverdit-onlayn-1127114240.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, новости крыма, общество, экономика