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Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео
Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:57
2023-04-05T20:02
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
внешняя политика
политика
союзное государство
прямая трансляция
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.Лидеры стран обсуждают актуальную двустороннюю и международную проблематику.6 апреля в ходе заседания ГС будет рассмотрен ход реализации положений Договора о создании Союзного государства, предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым программам. Будут приняты решения по целому ряду вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, внешняя политика, политика, союзное государство, прямая трансляция, видео
Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео

Президенты РФ и Белоруссии Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве

19:57 05.04.2023 (обновлено: 20:02 05.04.2023)
 
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Лидеры стран обсуждают актуальную двустороннюю и международную проблематику.
6 апреля в ходе заседания ГС будет рассмотрен ход реализации положений Договора о создании Союзного государства, предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым программам. Будут приняты решения по целому ряду вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВнешняя политикаПолитикаСоюзное государствоПрямая трансляция
 
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