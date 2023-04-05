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Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео
Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:57
2023-04-05T19:57
2023-04-05T20:02
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
россия
белоруссия
внешняя политика
политика
союзное государство
прямая трансляция
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.Лидеры стран обсуждают актуальную двустороннюю и международную проблематику.6 апреля в ходе заседания ГС будет рассмотрен ход реализации положений Договора о создании Союзного государства, предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым программам. Будут приняты решения по целому ряду вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео
Президенты РФ и Белоруссии Путин и Лукашенко проводят переговоры в Москве
19:57 05.04.2023 (обновлено: 20:02 05.04.2023)