https://crimea.ria.ru/20230405/peregovory-putina-i-lukashenko-v-moskve-pryamaya-translyatsiya-1127998938.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Переговоры Путина и Лукашенко в Москве. Видео

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T19:57

2023-04-05T19:57

2023-04-05T20:02

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

россия

белоруссия

внешняя политика

политика

союзное государство

прямая трансляция

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры накануне заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.Лидеры стран обсуждают актуальную двустороннюю и международную проблематику.6 апреля в ходе заседания ГС будет рассмотрен ход реализации положений Договора о создании Союзного государства, предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым программам. Будут приняты решения по целому ряду вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.

россия

белоруссия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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