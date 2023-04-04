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Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения
Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения
Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T10:22
2023-04-04T10:22
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керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс россии
транспорт
погода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе 4 апреляПогода благоприятствует судоходству, однако местами в керченском порту наблюдается туман.В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 975 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 118 508 пассажиров, 94 807 автотранспортных средств и 11 802 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковВ Севастополе остановлена работа паромной переправы в АртбухтеОхрану Крымского моста усилят перед сезоном
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Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения

Минтранс: Керченская переправа 4 апреля работает штатно и без штормовых предупреждений

10:22 04.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Погода в Керченском проливе 4 апреля

Погода благоприятствует судоходству, однако местами в керченском порту наблюдается туман.
"Штормовых предупреждений нет, с утра по порту Керчь местами туман видимостью 500-1000 м. Согласно прогнозу Росгидромета, 4 апреля ветер восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. Местами дымка, видимость хорошая, волна 50-100 см. Температура воздуха +15…17 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
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После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 975 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 118 508 пассажиров, 94 807 автотранспортных средств и 11 802 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.
Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливМинтранс РоссииТранспортПогода в КрымуОбществоНовости Крыма
 
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