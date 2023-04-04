https://crimea.ria.ru/20230404/rabota-kerchenskoy-perepravy-4-aprelya-paromy-pogoda-i-ogranicheniya-1127963444.html

Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения

Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Работа Керченской переправы 4 апреля: паромы, погода и ограничения

Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T10:22

2023-04-04T10:22

2023-04-04T10:22

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе 4 апреляПогода благоприятствует судоходству, однако местами в керченском порту наблюдается туман.В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 975 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 118 508 пассажиров, 94 807 автотранспортных средств и 11 802 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору. С крымской же стороны пускают все фуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковВ Севастополе остановлена работа паромной переправы в АртбухтеОхрану Крымского моста усилят перед сезоном

https://crimea.ria.ru/20230331/paromov-v-krym-zhdut-pochti-300-gruzovikov-1127895796.html

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керчь

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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