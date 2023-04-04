https://crimea.ria.ru/20230404/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127965929.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю

COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 04.04.2023

COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T11:44

2023-04-04T11:44

2023-04-04T11:44

крым

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распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 107 пациентов, умер один человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 762 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано восемь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 506 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 95 человек, за весь период – 207 147", - проинформировали на сайте минздрава республики.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5 428.Коронавирус в СевастополеВ городе выявлен 31 новый случай заболевания COVID-19, без летальных исходов."В ковидные стационары города госпитализированы 10 человек, выписан 21 пациент", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 863 человека.Коронавирус в РоссииВ стране выявлен 7 141 новый случай заражения, умерли за сутки 38 человек с подтвержденным диагнозом."Количество госпитализаций за сутки составило 1 513 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 186,6%. Увеличение числа стационарных пациентов отмечено в 75 регионах, снижение - в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе.Выздоровело за сутки 12 264 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и СевастополюЧто с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные РоспотребнадзораСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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