https://crimea.ria.ru/20230403/bolshe-sotni-novykh-sluchaev-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127944222.html
Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T13:07
2023-04-03T13:07
2023-04-03T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 64 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 694 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом более 100 тысяч человек.Сводка по РоссииВ стране за сутки выявлено 7 836 новых случаев. Умерли 34 человека с подтвержденным диагнозом.В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 10%, число новых случаев сократилось на 12,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводкаВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 107 новых случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.
Сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 64 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 694 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 12 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 498 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 58 человек, выздоровевших за весь период – 207 052", - рассказали в региональном минздраве.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.
Сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент.
"В ковидные стационары города госпитализирован один человек, выписаны три", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом более 100 тысяч человек.
Сводка по России
В стране за сутки выявлено 7 836 новых случаев. Умерли 34 человека с подтвержденным диагнозом.
"По состоянию на 3 апреля количество госпитализаций за сутки составило 528 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 10,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 27 регионах, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах РФ", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением ковида.
В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 10%, число новых случаев сократилось на 12,6%.
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