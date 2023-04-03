https://crimea.ria.ru/20230403/bolshe-sotni-novykh-sluchaev-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127944222.html

Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Больше сотни новых случаев: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T13:07

2023-04-03T13:07

2023-04-03T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 99 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 64 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 694 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом более 100 тысяч человек.Сводка по РоссииВ стране за сутки выявлено 7 836 новых случаев. Умерли 34 человека с подтвержденным диагнозом.В целом за неделю показатель госпитализации снизился на 10%, число новых случаев сократилось на 12,6%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводкаВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииПочему умирают от COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230316/letuchiy-virus-pochemu-krym-slozhnyy-region-po-ptichemu-grippu-1127561835.html

крым

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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