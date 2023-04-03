https://crimea.ria.ru/20230403/armiya-rossii-unichtozhila-5-diversionnykh-grupp-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1127944561.html

Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области

Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и сорвали четыре ротации... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T13:33

2023-04-03T13:33

2023-04-03T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и сорвали четыре ротации подразделений ВСУ на передовой в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка разведгруппа бригады специального назначения обнаружила и огнем из миномета уничтожила два укрытия противника.Также расчетом машины реактивной системы залпового огня "Град" уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Синьковка.Минус 35 боевиков и две гаубицыНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" отбила две попытки противника провести разведку боем. В результате уничтожены порядка 15 боевиков и один бронеавтомобиль, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.На Запорожском направлении подразделения специального назначения обнаружили и уничтожили разведгруппу и опорный пункт ВСУ. В результате ликвидированы более 20 боевиков.В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы противника в районах населенных пунктов Водяное и Червоное (ДНР), а также два минометных расчета в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Великая Новоселка (Запорожская область).

https://crimea.ria.ru/20230403/pod-khersonom-unichtozheny-bolshe-20-ukrainskikh-boevikov-i-angar-s-oruzhiem-1127940688.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф