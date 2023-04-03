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Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области
Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и сорвали четыре ротации... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T13:33
2023-04-03T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и сорвали четыре ротации подразделений ВСУ на передовой в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка разведгруппа бригады специального назначения обнаружила и огнем из миномета уничтожила два укрытия противника.Также расчетом машины реактивной системы залпового огня "Град" уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Синьковка.Минус 35 боевиков и две гаубицыНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" отбила две попытки противника провести разведку боем. В результате уничтожены порядка 15 боевиков и один бронеавтомобиль, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.На Запорожском направлении подразделения специального назначения обнаружили и уничтожили разведгруппу и опорный пункт ВСУ. В результате ликвидированы более 20 боевиков.В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы противника в районах населенных пунктов Водяное и Червоное (ДНР), а также два минометных расчета в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Великая Новоселка (Запорожская область).
https://crimea.ria.ru/20230403/pod-khersonom-unichtozheny-bolshe-20-ukrainskikh-boevikov-i-angar-s-oruzhiem-1127940688.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Армия России уничтожила 5 диверсионных групп ВСУ в Харьковской области

Минобороны: российские военные уничтожили 5 украинских ДРГ в Харьковской области

13:33 03.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и сорвали четыре ротации подразделений ВСУ на передовой в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В течение дня военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады, 105-й и 115-й отдельных бригад территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали четыре ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка, Крахмальное, Орлянское", - сообщил Зыбинский.

Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка разведгруппа бригады специального назначения обнаружила и огнем из миномета уничтожила два укрытия противника.
Также расчетом машины реактивной системы залпового огня "Град" уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Синьковка.

Минус 35 боевиков и две гаубицы

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" отбила две попытки противника провести разведку боем. В результате уничтожены порядка 15 боевиков и один бронеавтомобиль, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
На Запорожском направлении подразделения специального назначения обнаружили и уничтожили разведгруппу и опорный пункт ВСУ. В результате ликвидированы более 20 боевиков.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы противника в районах населенных пунктов Водяное и Червоное (ДНР), а также два минометных расчета в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Великая Новоселка (Запорожская область).
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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