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В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света
В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 01.04.2023
В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света
В Луганской Народной Республике из-за мощных снегопадов прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом и подачей воды. Кроме... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T11:58
2023-04-01T12:03
луганская народная республика (лнр)
общество
новые регионы россии
новости
жкх
погода
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике из-за мощных снегопадов прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом и подачей воды. Кроме того, на данный момент в регионе без света остались более 144 тысяч абонентов. Об этом в субботу сообщает правительство региона.Отмечается, что в первой половине дня 1 апреля энергетики вернули свет в дома 85 995 абонентов."На данный момент 397 энергетиков в составе 102 бригад трудятся над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением работоспособности сети, задействовано 111 единиц техники", - уточнили в правительстве ЛНР.Кроме того, накануне вечером из-за скопления снега в городе Брянка рухнула крыша многоквартирного жилого дома. Площадь обрушения составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Снегопады обрушились на ЛНР 30 марта. В течение суток максимальное количество осадков (мокрого снега) было зафиксировано в Краснодонском районе – 66 мм.Из-за непогоды без воды по-прежнему остаются жители 14 городов, четыре района и прилегающие к ним населенные пункты."Специалисты предприятия работают над устранением проблем на водозаборах Алчевского и Южного управлений для увеличения объемов добываемой воды", - добавили в ведомстве.
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луганская народная республика (лнр), общество, новые регионы россии, новости, жкх, погода, происшествия
В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света

Снегопады в ЛНР: обесточены более 144 тысячи абонентов и без воды десятки городов

11:58 01.04.2023 (обновлено: 12:03 01.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике из-за мощных снегопадов прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом и подачей воды. Кроме того, на данный момент в регионе без света остались более 144 тысяч абонентов. Об этом в субботу сообщает правительство региона.

"В данный момент из-за аварийной ситуации в республике обесточенными остаются 144 556 абонентов", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что в первой половине дня 1 апреля энергетики вернули свет в дома 85 995 абонентов.
"На данный момент 397 энергетиков в составе 102 бригад трудятся над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением работоспособности сети, задействовано 111 единиц техники", - уточнили в правительстве ЛНР.
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Кроме того, накануне вечером из-за скопления снега в городе Брянка рухнула крыша многоквартирного жилого дома. Площадь обрушения составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
"1 апреля на заседании комиссии по ТБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям) Брянки будет рассмотрен вопрос о расселении пострадавших и восстановлении крыши жилого дома", - добавили спасатели.
Снегопады обрушились на ЛНР 30 марта. В течение суток максимальное количество осадков (мокрого снега) было зафиксировано в Краснодонском районе – 66 мм.
Из-за непогоды без воды по-прежнему остаются жители 14 городов, четыре района и прилегающие к ним населенные пункты.
"Специалисты предприятия работают над устранением проблем на водозаборах Алчевского и Южного управлений для увеличения объемов добываемой воды", - добавили в ведомстве.
 
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