https://crimea.ria.ru/20230401/v-lnr-bolshe-144-tysyach-abonentov-ostalis-bez-sveta-1127917984.html

В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света

В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости Крым, 01.04.2023

В ЛНР больше 144 тысяч абонентов остались без света

В Луганской Народной Республике из-за мощных снегопадов прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом и подачей воды. Кроме... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T11:58

2023-04-01T11:58

2023-04-01T12:03

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике из-за мощных снегопадов прекратили генерацию теплоэнергии ряд котельных, наблюдаются перебои с интернетом и подачей воды. Кроме того, на данный момент в регионе без света остались более 144 тысяч абонентов. Об этом в субботу сообщает правительство региона.Отмечается, что в первой половине дня 1 апреля энергетики вернули свет в дома 85 995 абонентов."На данный момент 397 энергетиков в составе 102 бригад трудятся над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением работоспособности сети, задействовано 111 единиц техники", - уточнили в правительстве ЛНР.Кроме того, накануне вечером из-за скопления снега в городе Брянка рухнула крыша многоквартирного жилого дома. Площадь обрушения составила 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Снегопады обрушились на ЛНР 30 марта. В течение суток максимальное количество осадков (мокрого снега) было зафиксировано в Краснодонском районе – 66 мм.Из-за непогоды без воды по-прежнему остаются жители 14 городов, четыре района и прилегающие к ним населенные пункты."Специалисты предприятия работают над устранением проблем на водозаборах Алчевского и Южного управлений для увеличения объемов добываемой воды", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20230121/voyska-ukrainy-minirovali-kotelnye-pri-otstuplenii-iz-lnr-1126505626.html

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), общество, новые регионы россии, новости, жкх, погода, происшествия