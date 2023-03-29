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ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен - РИА Новости Крым, 29.03.2023
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T08:07
2023-03-29T08:07
2023-03-29T08:07
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запорожская область
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Обстрел был зафиксирован около 5:30 утра. В результате попаданий повреждена инфраструктура.На месте работают экстренные службы.Со ссылкой на власти города РИА Новости сообщает, что после обстрела подача электроэнергии в Мелитополе прекращена, идут восстановительные работы.Как сообщалось, в понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, пострадали четыре человека. Повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек. По информации врио губернатора Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородокВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеСтали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
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РИА Новости Крым
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мелитополь, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе