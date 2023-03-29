Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230329/vsu-obstrelyali-depo-v-melitopole--gorod-obestochen-1127828014.html
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен - РИА Новости Крым, 29.03.2023
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T08:07
2023-03-29T08:07
мелитополь
запорожская область
происшествия
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127828143_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_788b204408bac769c411d435b6d2c1f6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Обстрел был зафиксирован около 5:30 утра. В результате попаданий повреждена инфраструктура.На месте работают экстренные службы.Со ссылкой на власти города РИА Новости сообщает, что после обстрела подача электроэнергии в Мелитополе прекращена, идут восстановительные работы.Как сообщалось, в понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, пострадали четыре человека. Повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек. По информации врио губернатора Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородокВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеСтали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127828143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8af795951c657d4d1d5f8a681b21695a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелитополь, запорожская область, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен

Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе

08:07 29.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Украинские боевики в среду утром обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Обстрел был зафиксирован около 5:30 утра. В результате попаданий повреждена инфраструктура.
"По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Есть повреждения инфраструктуры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы.
Со ссылкой на власти города РИА Новости сообщает, что после обстрела подача электроэнергии в Мелитополе прекращена, идут восстановительные работы.
Как сообщалось, в понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, пострадали четыре человека. Повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек. По информации врио губернатора Евгения Балицкого, украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые
Стали известны подробности покушения на главу МВД Мариуполя
МелитопольЗапорожская областьПроисшествияНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
09:59Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины
09:31Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн
09:09Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
08:57Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
08:47Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
08:31Как идет строительство туристического кластера "Черноморский"
08:07ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
07:59В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера
07:46В Крыму снизился уровень безработицы
07:31Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
07:01Газификация в Севастополе: что тормозит процесс
00:01Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
23:29Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
23:00Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
22:30Движение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
22:02Главные события Крыма: 28 марта
21:55Главные события и заявления дня: 28 марта
21:54Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
Лента новостейМолния