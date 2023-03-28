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Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты

Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты

Проведенные США в марте испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования потерпели неудачу. Об этом заявил министр ВВС... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T19:45

2023-03-28T19:45

2023-03-28T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Проведенные США в марте испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования потерпели неудачу. Об этом заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл, его цитирует РИА Новости.Ранее издание Defense News сообщило, что испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A прошли 13 марта. Это был уже второй запуск, его осуществил бомбардировщик B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.Член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн, выступая на мероприятии в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне, заявил, что США должны сконцентрировать усилия на развитии своего гиперзвукового оружия, в котором серьезно отстают от Китая.Он также отметил, что "Китай, когда дело касается гиперзвукового оружия, это растущая угроза".Исходя из проекта бюджета Белого дома, США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год. Соответствующие данные приведены встатье расходов, где отмечается, что в рамках инвестиций 11 млрд долларов должны быть направлены на "поставку ряда высоколетального высокоточного оружия".По словам главы ведомства Ллойда Остина, это остается "краеугольным камнем в обороне" страны.США отстают в разработке гиперзвукового оружия не только от Китая, но и от России, где такие системы уже поставлены на вооружение.В российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключили, что РФ сможет передавать в будущем гиперзвуковые технологии другим странам. Кому именно – уточнил заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют "Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму "Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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