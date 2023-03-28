Рейтинг@Mail.ru
Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230328/snova-proval-v-ssha-proshli-ispytaniya-giperzvukovoy-rakety-1127824291.html
Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты
Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты
Проведенные США в марте испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования потерпели неудачу. Об этом заявил министр ВВС... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T19:45
2023-03-28T19:45
новости
оружие
сша
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111770/45/1117704518_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d6c043571ba76a55173e7c93faf6a8c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Проведенные США в марте испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования потерпели неудачу. Об этом заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл, его цитирует РИА Новости.Ранее издание Defense News сообщило, что испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A прошли 13 марта. Это был уже второй запуск, его осуществил бомбардировщик B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.Член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн, выступая на мероприятии в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне, заявил, что США должны сконцентрировать усилия на развитии своего гиперзвукового оружия, в котором серьезно отстают от Китая.Он также отметил, что "Китай, когда дело касается гиперзвукового оружия, это растущая угроза".Исходя из проекта бюджета Белого дома, США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год. Соответствующие данные приведены встатье расходов, где отмечается, что в рамках инвестиций 11 млрд долларов должны быть направлены на "поставку ряда высоколетального высокоточного оружия".По словам главы ведомства Ллойда Остина, это остается "краеугольным камнем в обороне" страны.США отстают в разработке гиперзвукового оружия не только от Китая, но и от России, где такие системы уже поставлены на вооружение.В российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключили, что РФ сможет передавать в будущем гиперзвуковые технологии другим странам. Кому именно – уточнил заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют "Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму "Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111770/45/1117704518_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6497f80bc84753bef357a2f76c8095e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, оружие, сша, политика, в мире
Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты

Министр ВВС США Кендалл: испытания перспективной гиперзвуковой ракеты были не успешны

19:45 28.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Проведенные США в марте испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования потерпели неудачу. Об этом заявил министр ВВС Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл, его цитирует РИА Новости.
"Те (испытания), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны", – сказал Кендалл в ходе слушаний в Конгрессе.
Ранее издание Defense News сообщило, что испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A прошли 13 марта. Это был уже второй запуск, его осуществил бомбардировщик B-52H Stratofortress у побережья южной части штата Калифорния.
Член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн, выступая на мероприятии в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне, заявил, что США должны сконцентрировать усилия на развитии своего гиперзвукового оружия, в котором серьезно отстают от Китая.
"Возникают вещи, о которых мы должны беспокоиться, финансировать исследования, создание и развиваться в таких сферах, как гиперзвуковые угрозы, особенно со стороны Китая", – сказал конгрессмен.
Он также отметил, что "Китай, когда дело касается гиперзвукового оружия, это растущая угроза".
Исходя из проекта бюджета Белого дома, США планируют закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год. Соответствующие данные приведены встатье расходов, где отмечается, что в рамках инвестиций 11 млрд долларов должны быть направлены на "поставку ряда высоколетального высокоточного оружия".
По словам главы ведомства Ллойда Остина, это остается "краеугольным камнем в обороне" страны.
США отстают в разработке гиперзвукового оружия не только от Китая, но и от России, где такие системы уже поставлены на вооружение.
В российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключили, что РФ сможет передавать в будущем гиперзвуковые технологии другим странам. Кому именно – уточнил заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.
"Вопрос о том, насколько мы готовы передать эти новые технологии нашим друзьям, тем, кто с нами дружит и является нашими не какими-то, а настоящими партнерами. Это решение политическое. Если будет такое решение, я думаю, что мы найдем возможность передать эти технологии", – сказал Бирюлин, отвечая корреспонденту РИА Новости на соответствующий вопрос.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: у России есть гиперзвуковое оружие, но в ходе СВО его не применяют
"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружие
 
НовостиОружиеСШАПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Рушится мир: как выбраться из депрессии матери паллиативного ребенка
20:37На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов
20:15Инцидент с американским беспилотником в Черном море ослабил разведку США
19:45Снова провал: в США прошли испытания гиперзвуковой ракеты
19:37Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
19:03МОК выступил за возвращение россиян и белорусов в международный спорт
18:39Названы самые высокооплачиваемые профессии в Крыму
18:25Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт
18:03Женская дружба помогла воровке из Керчи уйти от уголовного наказания
17:54В Крыму "ГАЗель" выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом
17:01Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опасна
16:35Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
16:25В Минтопэнерго сообщили об итогах газификации Крыма за 9 лет
16:17Российские силы поразили 96 артиллерийских подразделений ВСУ
16:01В Симферополе эвакуировали "Черноморнефтегаз"
15:45Какие села в Крыму газифицируют в 2023 году
15:35В Крыму за 2022 год лишили свободы 25 подростков: данные статистики
15:10Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDB
14:45Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупные тайники с иностранным оружием
14:26В Севастополе гладильщик украл почти 400 тысяч и спустил их на веселье
Лента новостейМолния