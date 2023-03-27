Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230327/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-ponedelnik-i-vtornik---adresa-1127779983.html
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T08:46
2023-03-27T08:46
вода в крыму
вода крыма
крым
отключение воды в крыму
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Феодосия27 марта в Феодосии в связи с аварийно-ремонтными работами с перекрытием воды на Челноковский массив будет отключено водоснабжение с 13-00 до 17-00 по адресу ул. Челнокова 62.28 марта в Феодосии воды не будет с 9-00 до 17-00 по ул. Гагарина, Просвещения, Промышленной, Авиационной, СТ "Садко" и СТ "Парус", с 8.30 до 17.00 водоснабжение будет ограничено в пгт. Орджоникидзе по ул. Бондаренко 1-15, Нахимова 6-25, ул. Ленина 6-12 (школа №6), СТ "Универсал", СТ "Горный".Как отметили в "Воде Крыма", для жителей будет осуществляться подвоз воды. Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 715-70-77.Керчь28 марта в Керчи с 10:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на по чистке и мойке аванкамеры на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения по всему городу.По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения.При необходимости предприятием будет организован подвоз питьевой воды.Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 097-47-79.Симферопольский район28 марта в Симферопольском районе могут остаться без воды несколько населенных пунктов. С 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами в районе Аянского водохранилища, возможны перебои либо полное отсутствие холодного водоснабжение в с. Заречное, Доброе, Пионерское и Андрусово.Читайте также на РИА Новости Крым:Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, вода крыма, крым, отключение воды в крыму, новости, новости крыма, общество
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса

Ряд городов Крыма останется без воды в понедельник и вторник

08:46 27.03.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".

Феодосия

27 марта в Феодосии в связи с аварийно-ремонтными работами с перекрытием воды на Челноковский массив будет отключено водоснабжение с 13-00 до 17-00 по адресу ул. Челнокова 62.
28 марта в Феодосии воды не будет с 9-00 до 17-00 по ул. Гагарина, Просвещения, Промышленной, Авиационной, СТ "Садко" и СТ "Парус", с 8.30 до 17.00 водоснабжение будет ограничено в пгт. Орджоникидзе по ул. Бондаренко 1-15, Нахимова 6-25, ул. Ленина 6-12 (школа №6), СТ "Универсал", СТ "Горный".
Как отметили в "Воде Крыма", для жителей будет осуществляться подвоз воды. Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 715-70-77.

Керчь

28 марта в Керчи с 10:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на по чистке и мойке аванкамеры на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения по всему городу.
По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения.
При необходимости предприятием будет организован подвоз питьевой воды.
Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 097-47-79.

Симферопольский район

28 марта в Симферопольском районе могут остаться без воды несколько населенных пунктов. С 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами в районе Аянского водохранилища, возможны перебои либо полное отсутствие холодного водоснабжение в с. Заречное, Доброе, Пионерское и Андрусово.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму
Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
 
Вода в КрымуВода КрымаКрымОтключение воды в КрымуНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:50Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы
09:28На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
09:04Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
08:46Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
08:13"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
07:38Как и из чего в Крыму делают сувениры
07:25Больные туберкулезом с новых территорий едут в Крым
07:01Авария оставила без света несколько сел в Крыму
07:01Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зима
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 марта
21:00Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область
20:03Главные события и заявления дня в мире и в Крыму: 26 марта
19:46Не солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите
19:14Как бороться с авитаминозом – ответ врача
18:45Какие товары нельзя вернуть продавцу – Роспотребнадзор
18:26Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО
18:01Авария на сетях: 10 сел Крыма остались без света
17:56Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло
16:34В Тульской области произошел взрыв – что известно
Лента новостейМолния