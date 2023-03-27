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Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса

Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса

В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T08:46

2023-03-27T08:46

2023-03-27T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Феодосия27 марта в Феодосии в связи с аварийно-ремонтными работами с перекрытием воды на Челноковский массив будет отключено водоснабжение с 13-00 до 17-00 по адресу ул. Челнокова 62.28 марта в Феодосии воды не будет с 9-00 до 17-00 по ул. Гагарина, Просвещения, Промышленной, Авиационной, СТ "Садко" и СТ "Парус", с 8.30 до 17.00 водоснабжение будет ограничено в пгт. Орджоникидзе по ул. Бондаренко 1-15, Нахимова 6-25, ул. Ленина 6-12 (школа №6), СТ "Универсал", СТ "Горный".Как отметили в "Воде Крыма", для жителей будет осуществляться подвоз воды. Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 715-70-77.Керчь28 марта в Керчи с 10:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на по чистке и мойке аванкамеры на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения по всему городу.По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения.При необходимости предприятием будет организован подвоз питьевой воды.Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 097-47-79.Симферопольский район28 марта в Симферопольском районе могут остаться без воды несколько населенных пунктов. С 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами в районе Аянского водохранилища, возможны перебои либо полное отсутствие холодного водоснабжение в с. Заречное, Доброе, Пионерское и Андрусово.Читайте также на РИА Новости Крым:Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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