https://crimea.ria.ru/20230327/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-ponedelnik-i-vtornik---adresa-1127779983.html
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T08:46
2023-03-27T08:46
2023-03-27T08:46
вода в крыму
вода крыма
крым
отключение воды в крыму
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Феодосия27 марта в Феодосии в связи с аварийно-ремонтными работами с перекрытием воды на Челноковский массив будет отключено водоснабжение с 13-00 до 17-00 по адресу ул. Челнокова 62.28 марта в Феодосии воды не будет с 9-00 до 17-00 по ул. Гагарина, Просвещения, Промышленной, Авиационной, СТ "Садко" и СТ "Парус", с 8.30 до 17.00 водоснабжение будет ограничено в пгт. Орджоникидзе по ул. Бондаренко 1-15, Нахимова 6-25, ул. Ленина 6-12 (школа №6), СТ "Универсал", СТ "Горный".Как отметили в "Воде Крыма", для жителей будет осуществляться подвоз воды. Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 715-70-77.Керчь28 марта в Керчи с 10:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на по чистке и мойке аванкамеры на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения по всему городу.По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения.При необходимости предприятием будет организован подвоз питьевой воды.Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 097-47-79.Симферопольский район28 марта в Симферопольском районе могут остаться без воды несколько населенных пунктов. С 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами в районе Аянского водохранилища, возможны перебои либо полное отсутствие холодного водоснабжение в с. Заречное, Доброе, Пионерское и Андрусово.Читайте также на РИА Новости Крым:Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона Водовод из Ростовской области в ДНР достроят через неделю – Мишустин
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода в крыму, вода крыма, крым, отключение воды в крыму, новости, новости крыма, общество
Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Ряд городов Крыма останется без воды в понедельник и вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В понедельник и вторник в Симферопольском районе, а также в Керчи и Феодосии частично будет ограничено водоснабжение из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
Феодосия
27 марта в Феодосии в связи с аварийно-ремонтными работами с перекрытием воды на Челноковский массив будет отключено водоснабжение с 13-00 до 17-00 по адресу ул. Челнокова 62.
28 марта в Феодосии воды не будет с 9-00 до 17-00 по ул. Гагарина, Просвещения, Промышленной, Авиационной, СТ "Садко" и СТ "Парус", с 8.30 до 17.00 водоснабжение будет ограничено в пгт. Орджоникидзе по ул. Бондаренко 1-15, Нахимова 6-25, ул. Ленина 6-12 (школа №6), СТ "Универсал", СТ "Горный".
Как отметили в "Воде Крыма", для жителей будет осуществляться подвоз воды. Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 715-70-77.
Керчь
28 марта в Керчи с 10:00 до 16:00 в связи с проведением ремонтных работ на по чистке и мойке аванкамеры на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения по всему городу.
По завершении указанных работ будет осуществляться набор воды в резервуары чистой воды города и заполнение системы водоснабжения.
При необходимости предприятием будет организован подвоз питьевой воды.
Телефон диспетчерской службы для справочной информации: +7 (978) 097-47-79.
Симферопольский район
28 марта в Симферопольском районе могут остаться без воды несколько населенных пунктов. С 10-00 до 17-00 в связи с ремонтными работами в районе Аянского водохранилища, возможны перебои либо полное отсутствие холодного водоснабжение в с. Заречное, Доброе, Пионерское и Андрусово.
Читайте также на РИА Новости Крым: