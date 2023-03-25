https://crimea.ria.ru/20230325/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-25-marta-1127763249.html
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта
Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T10:57
2023-03-25T10:57
2023-03-25T10:57
керченская паромная переправа
транспорт
крым
новости крыма
минтранс россии
керчь
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2d5b8bdaf567b395ecb1f46b1e5cbd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 830 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 111 677 пассажиров, 88 878 единиц автотранспорта и 11 092 железнодорожных вагона", - добавили в Минтрансе.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Накануне со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стояли более 90 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959807_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3892e9a15f4fc43a711509db0a245b44.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, минтранс россии, керчь, керченский пролив
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта
Минтранс: Керченская переправа 25 марта работает штатно и без штормовых предупреждений
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
Погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 марта ветер южный 6-11 м/с, без осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Волна 20-70 см, температура воздуха +11…13 градусов", - проинформировали в ведомстве.
С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Работа паромов на Керченской переправе
После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 830 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 111 677 пассажиров, 88 878 единиц автотранспорта и 11 092 железнодорожных вагона", - добавили в Минтрансе.
Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.
Накануне со стороны Тамани в очереди
на Керченскую паромную переправу стояли более 90 автомобилей.
Читайте также на РИА Новости Крым: