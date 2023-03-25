https://crimea.ria.ru/20230325/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-25-marta-1127763249.html

Как работает Керченская паромная переправа 25 марта

Как работает Керченская паромная переправа 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Как работает Керченская паромная переправа 25 марта

Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T10:57

2023-03-25T10:57

2023-03-25T10:57

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 830 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 111 677 пассажиров, 88 878 единиц автотранспорта и 11 092 железнодорожных вагона", - добавили в Минтрансе.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Накануне со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стояли более 90 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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