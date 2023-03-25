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Как работает Керченская паромная переправа 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 25 марта
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта
Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T10:57
2023-03-25T10:57
керченская паромная переправа
транспорт
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новости крыма
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 830 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 111 677 пассажиров, 88 878 единиц автотранспорта и 11 092 железнодорожных вагона", - добавили в Минтрансе.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Накануне со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стояли более 90 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, новости крыма, минтранс россии, керчь, керченский пролив
Как работает Керченская паромная переправа 25 марта

Минтранс: Керченская переправа 25 марта работает штатно и без штормовых предупреждений

10:57 25.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Погода в Керченском проливе

Погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 марта ветер южный 6-11 м/с, без осадков, местами дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Волна 20-70 см, температура воздуха +11…13 градусов", - проинформировали в ведомстве.
С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.

Работа паромов на Керченской переправе

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 830 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 111 677 пассажиров, 88 878 единиц автотранспорта и 11 092 железнодорожных вагона", - добавили в Минтрансе.
Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.
Накануне со стороны Тамани в очереди на Керченскую паромную переправу стояли более 90 автомобилей.
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Керченская паромная переправаТранспортКрымНовости КрымаМинтранс РоссииКерчьКерченский пролив
 
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