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В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
Зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили и изъяли в Чувашии, в местах его хранения организован карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T14:55
2023-03-24T14:55
2023-03-24T14:55
сибирская язва
чувашия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
здоровье
безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили и изъяли в Чувашии, в местах его хранения организован карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России.15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе два человека госпитализированы с сибирской язвой. Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Позже число заболевших выросло до трех. Следователи выяснили, что мясо забитого больного животного было продано.Специалисты Роспотребнадзора изъяли все обнаруженное мясо для исследования и утилизации. В местах его обнаружения и хранения организованы карантинные и профилактические мероприятия.Как сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным Следкома, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил".Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Читайте также на РИА Новости Крым:Сибирская язва в Чувашии – заразились два человекаМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
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РИА Новости Крым
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сибирская язва, чувашия, ск рф (следственный комитет российской федерации), здоровье, безопасность, общество, новости
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
СК: в Чувашии нашли мясо зараженного сибирской язвой быка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили и изъяли в Чувашии, в местах его хранения организован карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил
, что в регионе два человека госпитализированы с сибирской язвой. Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Позже число заболевших выросло до трех. Следователи выяснили, что мясо забитого больного животного было продано.
"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение зараженного сибирской язвой мяса, проданного жителем деревни Старое Акташево Чувашской Республики, удалось установить. Это мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления", - проинформировали в Следкоме.
Специалисты Роспотребнадзора изъяли все обнаруженное мясо для исследования и утилизации. В местах его обнаружения и хранения организованы карантинные и профилактические мероприятия.
Как сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным Следкома, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы
. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил".
Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.
Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.
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