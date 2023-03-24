Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/v-chuvashii-nashli-myaso-s-sibirskoy-yazvoy-1127751011.html
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
Зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили и изъяли в Чувашии, в местах его хранения организован карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T14:55
2023-03-24T14:55
сибирская язва
чувашия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
здоровье
безопасность
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110088/61/1100886173_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70481aa2ba0b6a47c3ee13579cf2d07e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили и изъяли в Чувашии, в местах его хранения организован карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России.15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе два человека госпитализированы с сибирской язвой. Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Позже число заболевших выросло до трех. Следователи выяснили, что мясо забитого больного животного было продано.Специалисты Роспотребнадзора изъяли все обнаруженное мясо для исследования и утилизации. В местах его обнаружения и хранения организованы карантинные и профилактические мероприятия.Как сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным Следкома, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил".Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.Читайте также на РИА Новости Крым:Сибирская язва в Чувашии – заразились два человекаМиру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗВ Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
чувашия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110088/61/1100886173_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_cee95cdfef57c8b755c800a26537a2e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сибирская язва, чувашия, ск рф (следственный комитет российской федерации), здоровье, безопасность, общество, новости
В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой

СК: в Чувашии нашли мясо зараженного сибирской язвой быка

14:55 24.03.2023
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили и изъяли в Чувашии, в местах его хранения организован карантин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России.
15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе два человека госпитализированы с сибирской язвой. Случаи зарегистрированы в Цивильском муниципальном округе. По информации Николаева, пациенты госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Позже число заболевших выросло до трех. Следователи выяснили, что мясо забитого больного животного было продано.
"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение зараженного сибирской язвой мяса, проданного жителем деревни Старое Акташево Чувашской Республики, удалось установить. Это мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления", - проинформировали в Следкоме.
Специалисты Роспотребнадзора изъяли все обнаруженное мясо для исследования и утилизации. В местах его обнаружения и хранения организованы карантинные и профилактические мероприятия.
Как сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой. По данным Следкома, хозяин с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель. Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил".
Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро у животных. Человек может заразиться, ухаживая за ними, при забое и разделке скота, соприкосновении с продуктами животноводства и даже при вдыхании зараженного спорами воздуха.
Инкубационный период у человека занимает от нескольких часов до 14 дней, в среднем – 2-3 дня. Болезнь проявляется образованием язвы на коже. При правильном и своевременном лечении у большинства больных после 4-5 дней после начала болезни симптомы интоксикации начинают ослабевать и исчезают, но лишь через несколько недель начинаются процессы рубцевания и эпителизации язв.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека
Миру угрожает новая пандемия – предупреждение ВОЗ
В Турции зафиксирован первый случай ящура – кто в зоне риска
 
Сибирская язваЧувашияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ЗдоровьеБезопасностьОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:26Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
16:07Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам
16:01Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью 0:46
15:30Потери ВСУ превысили 600 человек за сутки
15:18На лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму завели еще одно дело
15:10Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
15:05Педофил из Севастополя получил 16 лет тюрьмы
14:55В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
14:35Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
13:45Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
13:34Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс
13:07Новые формы развития мира: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпина в РФ
12:58Как развивается город-курорт Саки на западе Крыма
12:47Жительница Евпатории пойдет под суд за ДТП с тяжкими последствиями
11:48В Евпатории и Севастополе громко – работают военные и силовики
11:41В севастопольских школах установят мемориальные знаки в честь героев СВО
11:26Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
11:07Планирование нового города на Арабатской стрелке завершено
10:57Деньги, ювелирка и два ствола: трое жителей Крыма погорели на краже
10:51В Джанкое тысячи людей остались без света
Лента новостейМолния