https://crimea.ria.ru/20230324/dozhdi-sredizemnomorya-v-krymu-prognoz-pogody-na-24-marta-1127739908.html

Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта

Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта

В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T00:01

2023-03-24T00:01

2023-03-24T00:01

погода

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 тепла, а днем 11…13 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште ожидается дождливая погода, переменная облачность. Ночью: +7… +9, днем +13…+15В Евпатории также переменная облачность, в ночные часы +6… +8 градусов и дождливо, а днем установится погода без осадков, столбики термометров покажут +13…+15.В Судаке и Феодосии в пятницу переменная облачность, ночью +7… +9 градусов, ожидается дождь. Днем сухо, +12… +14.Читайте также на РИА Новости КрымМай в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия