https://crimea.ria.ru/20230324/dozhdi-sredizemnomorya-v-krymu-prognoz-pogody-na-24-marta-1127739908.html
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта
В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T00:01
2023-03-24T00:01
2023-03-24T00:01
погода
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/09/1123491056_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_cb1ba2488e68b663f60f618005a9ff6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 тепла, а днем 11…13 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште ожидается дождливая погода, переменная облачность. Ночью: +7… +9, днем +13…+15В Евпатории также переменная облачность, в ночные часы +6… +8 градусов и дождливо, а днем установится погода без осадков, столбики термометров покажут +13…+15.В Судаке и Феодосии в пятницу переменная облачность, ночью +7… +9 градусов, ожидается дождь. Днем сухо, +12… +14.Читайте также на РИА Новости КрымМай в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/09/1123491056_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_7992a4a67ff71e0c98b52d68ae7c9397.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта
Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 24 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в региональном гидрометцентре.
"До конца недели теплые и влажные воздушные массы Средиземноморья обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды. В пятницу и воскресенье местами пройдут небольшие дожди, в субботу без осадков. Ночью и утром в предгорных районах и в горах вероятны туманы. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на юго-западный умеренный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.
В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 тепла, а днем 11…13 градусов выше нуля.
В Ялте и Алуште ожидается дождливая погода, переменная облачность. Ночью: +7… +9, днем +13…+15
В Евпатории также переменная облачность, в ночные часы +6… +8 градусов и дождливо, а днем установится погода без осадков, столбики термометров покажут +13…+15.
В Судаке и Феодосии в пятницу переменная облачность, ночью +7… +9 градусов, ожидается дождь. Днем сухо, +12… +14.
Читайте также на РИА Новости Крым