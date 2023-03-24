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Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта
В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T00:01
2023-03-24T00:01
погода
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 тепла, а днем 11…13 градусов выше нуля.В Ялте и Алуште ожидается дождливая погода, переменная облачность. Ночью: +7… +9, днем +13…+15В Евпатории также переменная облачность, в ночные часы +6… +8 градусов и дождливо, а днем установится погода без осадков, столбики термометров покажут +13…+15.В Судаке и Феодосии в пятницу переменная облачность, ночью +7… +9 градусов, ожидается дождь. Днем сухо, +12… +14.Читайте также на РИА Новости КрымМай в конце марта – в Крым идет 20-градусное теплоВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
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погода, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 24 марта

00:01 24.03.2023
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный теплыми и влажными воздушными массами. Возможны дожди, туман, рассказали в региональном гидрометцентре.
"До конца недели теплые и влажные воздушные массы Средиземноморья обусловят в Крыму неустойчивый характер погоды. В пятницу и воскресенье местами пройдут небольшие дожди, в субботу без осадков. Ночью и утром в предгорных районах и в горах вероятны туманы. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на юго-западный умеренный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +14...+16.
В Севастополе в пятницу также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 тепла, а днем 11…13 градусов выше нуля.
В Ялте и Алуште ожидается дождливая погода, переменная облачность. Ночью: +7… +9, днем +13…+15
В Евпатории также переменная облачность, в ночные часы +6… +8 градусов и дождливо, а днем установится погода без осадков, столбики термометров покажут +13…+15.
В Судаке и Феодосии в пятницу переменная облачность, ночью +7… +9 градусов, ожидается дождь. Днем сухо, +12… +14.
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ПогодаКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди Средиземноморья в Крыму: прогноз погоды на 24 марта
00:00Какой сегодня праздник: 24 марта
22:05Главные события и заявления дня: 23 марта
21:45Главные события Крыма: 23 марта
21:23Историю Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед
20:32Путин поручил заменить пластиковую упаковку бумажной
20:14Германия за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядов
19:43Свет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова
19:19Модернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
18:35Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
18:22Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету
18:05В Крыму модернизируют объекты энергетики
17:42Землю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районах
17:12Миллион за племянника: в Алуште женщина пыталась дать взятку силовику
16:54Путин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
16:47Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
16:02Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
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