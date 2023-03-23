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РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год
РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год - РИА Новости Крым, 23.03.2023
РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год
Более миллиона кредитных карт оформили крымчане в РНКБ-Банке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T15:38
2023-03-23T15:38
2023-03-23T15:38
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Более миллиона кредитных карт оформили крымчане в РНКБ-Банке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма.Стабильно растущий спрос на кредитные карты в ведущем банке Крыма объясняют удобством в использовании, функциональности и лояльности условий использования.Так, в прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ был увеличен с 55 до 115 дней. Также за расчеты картой РНКБ клиент введен кешбэк до 5% в рамках программы лояльности.В течение этого времени на заемные средства не начисляются проценты. Кроме того, клиентам РНКБ доступны целых три программы лояльности: "Мир", кешбэк до 5% и собственная программа лояльности банка. По оценке специалистов, при правильном использовании карта позволяет возвращать до 30% потраченных средств. Это весьма внушительная сумма.Представители банка напомнили, что все желающие могут самостоятельно увеличить срок действия льготного периода по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка.Кредитная карта с увеличенным льготным периодом обладает рядом дополнительных преимуществ, в том числе бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до миллиона рублей, льготный период распространяется на все покупки и снятие наличных.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruтокен: 4CQwVszH9pSXrE4NhbD
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рнкб (пао), общество, крым, экономика, новости, новости крыма
РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год
Более миллиона кредитных карт оформили крымчане в РНКБ-Банке
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Более миллиона кредитных карт оформили крымчане в РНКБ-Банке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма.
"В 2022 году РНКБ-Банк выдал более одного миллиона кредитных карт. С начала года их число выросло еще на 17 тысяч карт", – говорится в сообщении.
Стабильно растущий спрос на кредитные карты в ведущем банке Крыма объясняют удобством в использовании, функциональности и лояльности условий использования.
Так, в прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ был увеличен с 55 до 115 дней. Также за расчеты картой РНКБ клиент введен кешбэк до 5% в рамках программы
лояльности.
В течение этого времени на заемные средства не начисляются проценты. Кроме того, клиентам РНКБ доступны целых три программы лояльности: "Мир", кешбэк до 5% и собственная программа лояльности банка. По оценке специалистов, при правильном использовании карта позволяет возвращать до 30% потраченных средств. Это весьма внушительная сумма.
"В результате, только в марте дневная сумма покупок клиентов по кредитным картам достигала 220 млн рублей в сутки", – подчеркнули в банке. В топ категорий, где клиенты используют для оплаты кредитные карты, входят супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, кинотеатры, аптеки, магазины одежды и обуви, парфюмерии и косметики, проживание в отелях. По условиям программы лояльности, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте
банка, за покупки в четырех разных категориях клиент может получить кешбэк.
Представители банка напомнили, что все желающие могут самостоятельно увеличить срок действия льготного периода по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка.
"Эта функция доступна клиентам, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте. Для увеличения срока нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт "действия", далее "управление" и "увеличить срок льготного периода", – пояснили сотрудники РНКБ.
Кредитная карта с увеличенным льготным периодом обладает рядом дополнительных преимуществ, в том числе бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до миллиона рублей, льготный период распространяется на все покупки и снятие наличных.
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
токен: 4CQwVszH9pSXrE4NhbD