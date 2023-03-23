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РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год

РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год - РИА Новости Крым, 23.03.2023

РНКБ-Банк выдал миллион кредитных карт за 2022 год

Более миллиона кредитных карт оформили крымчане в РНКБ-Банке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T15:38

2023-03-23T15:38

2023-03-23T15:38

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Более миллиона кредитных карт оформили крымчане в РНКБ-Банке в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ведущего банка Крыма.Стабильно растущий спрос на кредитные карты в ведущем банке Крыма объясняют удобством в использовании, функциональности и лояльности условий использования.Так, в прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ был увеличен с 55 до 115 дней. Также за расчеты картой РНКБ клиент введен кешбэк до 5% в рамках программы лояльности.В течение этого времени на заемные средства не начисляются проценты. Кроме того, клиентам РНКБ доступны целых три программы лояльности: "Мир", кешбэк до 5% и собственная программа лояльности банка. По оценке специалистов, при правильном использовании карта позволяет возвращать до 30% потраченных средств. Это весьма внушительная сумма.Представители банка напомнили, что все желающие могут самостоятельно увеличить срок действия льготного периода по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка.Кредитная карта с увеличенным льготным периодом обладает рядом дополнительных преимуществ, в том числе бесплатное открытие и годовое обслуживание, лимит до миллиона рублей, льготный период распространяется на все покупки и снятие наличных.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruтокен: 4CQwVszH9pSXrE4NhbD

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, крым, экономика, новости, новости крыма