https://crimea.ria.ru/20230323/karta-mir-luchshiy-poputchik-v-otpuske-i-puteshestvii-1127723837.html

Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии

Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии

Приближается время отпусков, поездок и путешествий. Чтобы денежные вопросы не отвлекали от полноценного отдыха, специалисты в сфере финансовой грамотности... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:37

2023-03-23T13:37

2023-03-23T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Приближается время отпусков, поездок и путешествий. Чтобы денежные вопросы не отвлекали от полноценного отдыха, специалисты в сфере финансовой грамотности рекомендуют воспользоваться картой "Мир" ведущего банка Крыма.Специалисты подчеркивают, что держатели карты "Мир" не только получают доступ к полному перечню банковских услуг, но и могут существенно сэкономить на расходах. В том числе – снимать деньги банкоматах ВТБ и " Открытие" без комиссии."МИРовая" экономия и наличные без комиссииДержателям карты "Мир" предоставляются скидки при оплате проезда в наземном общественном транспорте, на метро и при оплате покупок в крупных сетевых гипермаркетах. А скидки по карте "Мир" при бронировании отелей и туристического жилья могут достигать 30%, говорят эксперты.Карта "Мир" также позволяет воспользоваться программами лояльности, скидками от партнеров и получать кешбэк на различные виды товаров и услуг. По оценкам экспертов, суммарная экономия расходов может достигать 15-20 процентов.Еще один приятный бонус карты "Мир" от ведущего банка полуострова заключается в том, что позволяет снимать деньги банкоматах ВТБ и " Открытие" без комиссии.Безопасность и бесконтактностьЭксперты подчеркивают, что банковская карта "Мир" позволяет совершать все необходимые виды платежей и при этом не беспокоиться о сохранности денег. Можно оплачивать офлайн и онлайн-покупки, любые товары и услуги.В свою очередь сотрудники отдела банковской безопасности отметили, что карта "Мир" от ведущего банка региона может быть как пластиковой, так и виртуальной, то есть без физического носителя."Виртуальная карта "Мир" особенно удобна в отпуске – ее невозможно потерять, повредить, она выпускается и перевыпускается в течение нескольких минут. Кроме того, она недосягаема для грабителей и мошенников", – подчеркивают они.При этом обновленная виртуальная карта "Мир" от ведущего банка Крыма позволяет выполнять все операции, в том числе пополнять ее и снимать наличные в банкомате. Для этой опции держателю достаточно назначить пин-код в разделе "действия" мобильного приложения банка.Детский "Мир" для малышей и подростковСпециалисты рекомендуют оформить ребенку так называемую детскую банковскую карту "Мир". Достоинства этого инструмента уже оценили сотни тысяч крымчан в возрасте от 6 до 18 лет и их родители."При помощи детской карты родители всегда могут контролировать расходы ребенка и видеть остаток средств. Устанавливать суточный или месячный лимит на покупки", – поясняют специалисты. Последний вариант особенно удобен, если ребенок уезжает в длительную поездку или же остается на попечении бабушек и дедушек. Так как исключает ситуацию, при которой выделенные на несколько дней или недель средства будут потрачены за раз.Оформить такую карту можно в любое отделение ведущего банка полуострова. Достаточно заявления одного родителя, опекуна или иного законного представителя. Карту "привязывают" к родительскому банковскому счету, однако ребенок получает доступ не ко всем средствам, а только к определенной сумме.Инклюзивный "Мир"Карты "Мир" от ведущего банка полуострова очень удобна и для пользователей с различными нозологиями, включая частичную или полную потерю слуха и зрения. Специалисты отметили, что именно на карты "Мир" поступают все пособия, пенсии и иные социальные выплаты.Подводя итог, эксперты подчеркнули, что банковские карты "Мир" от ведущего банка Крыма объединили в себе самые последние разработки в сфере банковских услуг. Они стали поистине незаменимыми помощниками, которые позволяют везде и всегда чувствовать себя уверенно: и в родном городе, и за тысячу километров от дома. Собираетесь посмотреть мир – берите с собой "Мир" от ведущего банка Крыма, чтобы отдых стал действительно ярким, легким и экономичным!

https://crimea.ria.ru/20220519/rnkb-zafiksiroval-rekord-po-platezham-kartami-mir-v-transporte-1123279123.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, крым, экономика, отдых, новости