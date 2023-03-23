https://crimea.ria.ru/20230323/karta-mir-luchshiy-poputchik-v-otpuske-i-puteshestvii-1127723837.html
Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии
Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии
Приближается время отпусков, поездок и путешествий. Чтобы денежные вопросы не отвлекали от полноценного отдыха, специалисты в сфере финансовой грамотности... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:37
2023-03-23T13:37
2023-03-23T13:37
рнкб (пао)
общество
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отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Приближается время отпусков, поездок и путешествий. Чтобы денежные вопросы не отвлекали от полноценного отдыха, специалисты в сфере финансовой грамотности рекомендуют воспользоваться картой "Мир" ведущего банка Крыма.Специалисты подчеркивают, что держатели карты "Мир" не только получают доступ к полному перечню банковских услуг, но и могут существенно сэкономить на расходах. В том числе – снимать деньги банкоматах ВТБ и " Открытие" без комиссии."МИРовая" экономия и наличные без комиссииДержателям карты "Мир" предоставляются скидки при оплате проезда в наземном общественном транспорте, на метро и при оплате покупок в крупных сетевых гипермаркетах. А скидки по карте "Мир" при бронировании отелей и туристического жилья могут достигать 30%, говорят эксперты.Карта "Мир" также позволяет воспользоваться программами лояльности, скидками от партнеров и получать кешбэк на различные виды товаров и услуг. По оценкам экспертов, суммарная экономия расходов может достигать 15-20 процентов.Еще один приятный бонус карты "Мир" от ведущего банка полуострова заключается в том, что позволяет снимать деньги банкоматах ВТБ и " Открытие" без комиссии.Безопасность и бесконтактностьЭксперты подчеркивают, что банковская карта "Мир" позволяет совершать все необходимые виды платежей и при этом не беспокоиться о сохранности денег. Можно оплачивать офлайн и онлайн-покупки, любые товары и услуги.В свою очередь сотрудники отдела банковской безопасности отметили, что карта "Мир" от ведущего банка региона может быть как пластиковой, так и виртуальной, то есть без физического носителя."Виртуальная карта "Мир" особенно удобна в отпуске – ее невозможно потерять, повредить, она выпускается и перевыпускается в течение нескольких минут. Кроме того, она недосягаема для грабителей и мошенников", – подчеркивают они.При этом обновленная виртуальная карта "Мир" от ведущего банка Крыма позволяет выполнять все операции, в том числе пополнять ее и снимать наличные в банкомате. Для этой опции держателю достаточно назначить пин-код в разделе "действия" мобильного приложения банка.Детский "Мир" для малышей и подростковСпециалисты рекомендуют оформить ребенку так называемую детскую банковскую карту "Мир". Достоинства этого инструмента уже оценили сотни тысяч крымчан в возрасте от 6 до 18 лет и их родители."При помощи детской карты родители всегда могут контролировать расходы ребенка и видеть остаток средств. Устанавливать суточный или месячный лимит на покупки", – поясняют специалисты. Последний вариант особенно удобен, если ребенок уезжает в длительную поездку или же остается на попечении бабушек и дедушек. Так как исключает ситуацию, при которой выделенные на несколько дней или недель средства будут потрачены за раз.Оформить такую карту можно в любое отделение ведущего банка полуострова. Достаточно заявления одного родителя, опекуна или иного законного представителя. Карту "привязывают" к родительскому банковскому счету, однако ребенок получает доступ не ко всем средствам, а только к определенной сумме.Инклюзивный "Мир"Карты "Мир" от ведущего банка полуострова очень удобна и для пользователей с различными нозологиями, включая частичную или полную потерю слуха и зрения. Специалисты отметили, что именно на карты "Мир" поступают все пособия, пенсии и иные социальные выплаты.Подводя итог, эксперты подчеркнули, что банковские карты "Мир" от ведущего банка Крыма объединили в себе самые последние разработки в сфере банковских услуг. Они стали поистине незаменимыми помощниками, которые позволяют везде и всегда чувствовать себя уверенно: и в родном городе, и за тысячу километров от дома. Собираетесь посмотреть мир – берите с собой "Мир" от ведущего банка Крыма, чтобы отдых стал действительно ярким, легким и экономичным!
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рнкб (пао), общество, крым, экономика, отдых, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Приближается время отпусков, поездок и путешествий. Чтобы денежные вопросы не отвлекали от полноценного отдыха, специалисты в сфере финансовой грамотности рекомендуют воспользоваться картой "Мир" ведущего банка Крыма.
Специалисты подчеркивают, что держатели карты "Мир" не только получают доступ к полному перечню банковских услуг, но и могут существенно сэкономить на расходах. В том числе – снимать деньги банкоматах ВТБ и " Открытие" без комиссии.
"МИРовая" экономия и наличные без комиссии
Держателям карты "Мир" предоставляются скидки при оплате проезда в наземном общественном транспорте, на метро и при оплате покупок в крупных сетевых гипермаркетах. А скидки по карте "Мир" при бронировании отелей и туристического жилья могут достигать 30%, говорят эксперты.
Карта "Мир" также позволяет воспользоваться программами лояльности, скидками от партнеров и получать кешбэк на различные виды товаров и услуг. По оценкам экспертов, суммарная экономия расходов может достигать 15-20 процентов.
Еще один приятный бонус карты "Мир" от ведущего банка полуострова заключается в том, что позволяет снимать деньги банкоматах ВТБ и " Открытие" без комиссии.
Безопасность и бесконтактность
Эксперты подчеркивают, что банковская карта "Мир" позволяет совершать все необходимые виды платежей и при этом не беспокоиться о сохранности денег. Можно оплачивать офлайн и онлайн-покупки, любые товары и услуги.
"При помощи мобильного приложения банка, держатель карты в режиме реального времени может отслеживать все проведенные операции, а также настроить услугу автоматический платеж. Эта опция позволит содержать финансовые дела в идеальном порядке и не пропустить дату внесения платежа по кредиту, вовремя оплатить коммунальные услуги и необходимые подписки", – перечисляют специалисты.
В свою очередь сотрудники отдела банковской безопасности отметили, что карта "Мир" от ведущего банка региона может быть как пластиковой, так и виртуальной, то есть без физического носителя.
"Виртуальная карта "Мир" особенно удобна в отпуске – ее невозможно потерять, повредить, она выпускается и перевыпускается в течение нескольких минут. Кроме того, она недосягаема для грабителей и мошенников", – подчеркивают они.
При этом обновленная виртуальная карта "Мир" от ведущего банка Крыма позволяет выполнять все операции, в том числе пополнять ее и снимать наличные в банкомате. Для этой опции держателю достаточно назначить пин-код в разделе "действия" мобильного приложения банка.
"После получения пин-кода владельцу карты будет достаточно поднести смартфон с установленным на нем приложением Mir Pay к NFC-модулю на банкомате. Далее порядок действий будет таким же, как при использовании обычного пластика", – уточнили собеседники.
Детский "Мир" для малышей и подростков
Специалисты рекомендуют оформить ребенку так называемую детскую банковскую карту "Мир". Достоинства этого инструмента уже оценили сотни тысяч крымчан в возрасте от 6 до 18 лет и их родители.
"При помощи детской карты родители всегда могут контролировать расходы ребенка и видеть остаток средств. Устанавливать суточный или месячный лимит на покупки", – поясняют специалисты. Последний вариант особенно удобен, если ребенок уезжает в длительную поездку или же остается на попечении бабушек и дедушек. Так как исключает ситуацию, при которой выделенные на несколько дней или недель средства будут потрачены за раз.
Оформить такую карту можно в любое отделение ведущего банка полуострова. Достаточно заявления одного родителя, опекуна или иного законного представителя. Карту "привязывают" к родительскому банковскому счету, однако ребенок получает доступ не ко всем средствам, а только к определенной сумме.
Инклюзивный "Мир"
Карты "Мир" от ведущего банка полуострова очень удобна и для пользователей с различными нозологиями, включая частичную или полную потерю слуха и зрения. Специалисты отметили, что именно на карты "Мир" поступают все пособия, пенсии и иные социальные выплаты.
"Банкоматы и терминалы ведущего банка Крыма оснащены табличками со шрифтом Брайля и специальными разъемами для наушников, чтобы пользователь мог прослушать информацию о состоянии счета или получить подсказку по необходимым операциям", – пояснили эксперты. Кроме того мобильное приложение и сайт банка адаптирован для людей с ограничением зрения. В частности, выбрав версию для слабовидящих, можно регулировать размер шрифта и цветовую гамму приложения и сайта.
Подводя итог, эксперты подчеркнули, что банковские карты "Мир" от ведущего банка Крыма объединили в себе самые последние разработки в сфере банковских услуг. Они стали поистине незаменимыми помощниками, которые позволяют везде и всегда чувствовать себя уверенно: и в родном городе, и за тысячу километров от дома. Собираетесь посмотреть мир – берите с собой "Мир" от ведущего банка Крыма, чтобы отдых стал действительно ярким, легким и экономичным!