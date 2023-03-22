https://crimea.ria.ru/20230322/krym-v-liderakh-po-nadoyam-moloka-1127703613.html
Крым в лидерах по надоям молока
Крым в лидерах по надоям молока - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Крым в лидерах по надоям молока
Крым занял второе место в Южном федеральном округе по среднесуточным надоям молока. Среди регионов России республика стала одиннадцатой. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T17:43
2023-03-22T17:43
2023-03-22T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Крым занял второе место в Южном федеральном округе по среднесуточным надоям молока. Среди регионов России республика стала одиннадцатой.По данным Минсельхоза РФ, среднесуточный надой молока по Республике Крым на конец февраля составил 24,32 килограмма от одной коровы. В марте этот показатель уже вырос, сообщил в своем официальном Telegram-канале министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Ежедневно в республике продается больше 170 тонн молока, и это на 19,9% выше прошлогоднего показателя, сообщил Андрей Савчук.В тройке призеров по ЮФО, кроме республики Крым, оказались Краснодарский край (1 место) и Волгоградская область (3 место).Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхозКрымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиВ Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
https://crimea.ria.ru/20210901/skifskoe-zoloto-ot-vsekh-bolezney-kak-v-krymu-zhivet-kumysnaya-ferma-1120704232.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крым занял второе место в ЮФО по среднесуточным надоям молока
Крым занял второе место в ЮФО по среднесуточным надоям молока
2023-03-22T17:43
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PT0M54S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, крым, новости крыма, андрей савчук, минсельхоз рф, минсельхоз крыма, молоко, видео
Крым в лидерах по надоям молока
Крым занял второе место в ЮФО по среднесуточным надоям молока