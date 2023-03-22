Крым в лидерах по надоям молока

"Скифское золото" от всех болезней: как в Крыму живет кумысная ферма Когда говоришь про скифское золото, все сразу вспоминают крымскую коллекцию древних украшений, застрявшую в Нидерландах. Мало кто знает, что "скифским золотом" иногда называют другую драгоценность древних племен – кумыс. Единственная в Крыму ферма, где производят уникальный продукт, уже больше 70 лет работает в степях Белогорского района.