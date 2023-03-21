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Работа Керченской паромной переправы 21 марта

Работа Керченской паромной переправы 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Работа Керченской паромной переправы 21 марта

Керченская переправа во вторник, 21 марта работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T11:02

2023-03-21T11:02

2023-03-21T11:08

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа во вторник, 21 марта работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет, сообщили в Минтрансе РФ.По информации ведомства, с начала работы Керченской морской паромной переправы, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 108 496 пассажиров, 86 111 единиц автотранспорта и 10 533 железнодорожных вагона.В общей сложности паромы выполнили 2 748 рейсов.Накануне Оперштаб по Краснодарскому краю сообщил, что на парковке в поселке Ильич находятся четыре автомобиля. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

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