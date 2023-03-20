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Как работает Керченская паромная переправа 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 20 марта
Как работает Керченская паромная переправа 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 20 марта
Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T10:54
2023-03-20T10:54
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России.По информации ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 107 722 пассажира, 85 435 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 723 рейса. Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара стояли 80 машин.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
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керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керчь, кубань, керченский пролив, минтранс россии
Как работает Керченская паромная переправа 20 марта

Керченская переправа работает в штатном режиме

10:54 20.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 марта ветер северный, северо-западный 6-11 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, местами дымка 2-4 км, волна 20-70 см, температура воздуха +7...+9 градусов, температура воды в море +7", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 107 722 пассажира, 85 435 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 723 рейса.
Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара стояли 80 машин.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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Керченская паромная переправаТранспортНовости КрымаКрымКерчьКубаньКерченский проливМинтранс России
 
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