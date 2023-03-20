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Как работает Керченская паромная переправа 20 марта
Как работает Керченская паромная переправа 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 20 марта
Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T10:54
2023-03-20T10:54
2023-03-20T10:54
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России.По информации ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 107 722 пассажира, 85 435 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 723 рейса. Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара стояли 80 машин.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская паромная переправа 20 марта
Керченская переправа работает в штатном режиме