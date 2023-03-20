https://crimea.ria.ru/20230320/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-20-marta-1127653163.html

Как работает Керченская паромная переправа 20 марта

Как работает Керченская паромная переправа 20 марта - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Как работает Керченская паромная переправа 20 марта

Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T10:54

2023-03-20T10:54

2023-03-20T10:54

керченская паромная переправа

транспорт

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керченский пролив

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Керченская переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет, сообщил в Минтрансе России.По информации ведомства, с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 107 722 пассажира, 85 435 единиц автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы совокупно выполнили 2 723 рейса. Накануне в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодара стояли 80 машин.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымАзовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – ХуснуллинХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

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керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, новости крыма, крым, керчь, кубань, керченский пролив, минтранс россии