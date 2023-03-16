Рейтинг@Mail.ru
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230316/psb-pervym-na-rynke-zapustil-biznes-assistenta-v-vk-messendzhere-1127590131.html
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости Крым, 16.03.2023
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T18:26
2023-03-16T18:50
промсвязьбанк (псб)
новости
экономика
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111562/24/1115622400_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_4acec1ab131651e8cc9273606a25a953.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и услугам в отечественном мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба банка.Чат-бот работает круглосуточно. Клиенты в любое удобное время могут получить ответы на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, узнать адрес ближайшего отделения ПСБ или банкомата. Кроме того, бизнес-ассистент может проконсультировать по работе с мобильным и интернет-банком.Как рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин, еще в 2021 году ПСБ разработал и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам получать информацию по продуктам и услугам банка, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами.Ранее ПСБ предоставил своим клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Пенсионного фонда России. При этом данные предоставляются в банк автоматически через цифровой профиль клиента на Госуслугах. Для этого достаточно авторизоваться на портале.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruтокен: 4CQwVszH9pSXqzyN4nn
https://crimea.ria.ru/20230316/psb-zaklyuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-garantiynym-fondom-sevastopolya-1127574616.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111562/24/1115622400_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_14fee550de71d3a6e6ba92596a3150e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк (псб), новости, экономика, крым, общество

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

18:26 16.03.2023 (обновлено: 18:50 16.03.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране планшета
Страница социальной сети Вконтакте на экране планшета - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и услугам в отечественном мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Чат-бот работает круглосуточно. Клиенты в любое удобное время могут получить ответы на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, узнать адрес ближайшего отделения ПСБ или банкомата. Кроме того, бизнес-ассистент может проконсультировать по работе с мобильным и интернет-банком.
Как рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин, еще в 2021 году ПСБ разработал и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам получать информацию по продуктам и услугам банка, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами.
"Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом при ведении своей деятельности", - пояснил Иван Паткин.
Ранее ПСБ предоставил своим клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Пенсионного фонда России. При этом данные предоставляются в банк автоматически через цифровой профиль клиента на Госуслугах. Для этого достаточно авторизоваться на портале.
*реклама
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
токен: 4CQwVszH9pSXqzyN4nn
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
11:25
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
Промсвязьбанк (ПСБ)НовостиЭкономикаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых 0:48
19:36"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов 1:51
19:25Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
19:03Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
18:55В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
18:26ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
18:01Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
17:49В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
17:38Опять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране
17:31"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?
17:12Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России
17:07Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина
17:02В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
16:53В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда
16:32"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам
16:07В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма
16:03В Крыму задержали водителя со взрывчаткой в багажнике
15:44Еще пятьсот украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны
15:26Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%
15:21Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны
Лента новостейМолния