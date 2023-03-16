https://crimea.ria.ru/20230316/psb-pervym-na-rynke-zapustil-biznes-assistenta-v-vk-messendzhere-1127590131.html
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости Крым, 16.03.2023
ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T18:26
2023-03-16T18:26
2023-03-16T18:50
промсвязьбанк (псб)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и услугам в отечественном мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба банка.Чат-бот работает круглосуточно. Клиенты в любое удобное время могут получить ответы на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, узнать адрес ближайшего отделения ПСБ или банкомата. Кроме того, бизнес-ассистент может проконсультировать по работе с мобильным и интернет-банком.Как рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин, еще в 2021 году ПСБ разработал и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам получать информацию по продуктам и услугам банка, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами.Ранее ПСБ предоставил своим клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Пенсионного фонда России. При этом данные предоставляются в банк автоматически через цифровой профиль клиента на Госуслугах. Для этого достаточно авторизоваться на портале.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruтокен: 4CQwVszH9pSXqzyN4nn
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промсвязьбанк (псб), новости, экономика, крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и услугам в отечественном мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Чат-бот работает круглосуточно. Клиенты в любое удобное время могут получить ответы на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, узнать адрес ближайшего отделения ПСБ или банкомата. Кроме того, бизнес-ассистент может проконсультировать по работе с мобильным и интернет-банком.
Как рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин, еще в 2021 году ПСБ разработал и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам получать информацию по продуктам и услугам банка, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами.
"Чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, может быть интегрирован в любой популярный мессенджер. В ближайшее время мы расширим функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере и наши клиенты смогут получать информацию об остатках на счетах и выписки по ним, выставлять счета контрагентам, создавать и проводить платежи и многое другое, что востребовано бизнесом при ведении своей деятельности", - пояснил Иван Паткин.
Ранее ПСБ предоставил своим клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Пенсионного фонда России. При этом данные предоставляются в банк автоматически через цифровой профиль клиента на Госуслугах. Для этого достаточно авторизоваться на портале.
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
токен: 4CQwVszH9pSXqzyN4nn