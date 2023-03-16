https://crimea.ria.ru/20230316/psb-pervym-na-rynke-zapustil-biznes-assistenta-v-vk-messendzhere-1127590131.html

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере - РИА Новости Крым, 16.03.2023

ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере

Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T18:26

2023-03-16T18:26

2023-03-16T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк первым в России встроил чат-бот для бизнеса в мессенджер VK. Это позволяет предпринимателям получать консультации по банковским продуктам и услугам в отечественном мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба банка.Чат-бот работает круглосуточно. Клиенты в любое удобное время могут получить ответы на вопросы об условиях по тарифам, кредитам и бизнес-картам, узнать адрес ближайшего отделения ПСБ или банкомата. Кроме того, бизнес-ассистент может проконсультировать по работе с мобильным и интернет-банком.Как рассказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин, еще в 2021 году ПСБ разработал и успешно запустил уникальный сервис, который позволяет бизнес-клиентам получать информацию по продуктам и услугам банка, а также проводить платежные операции в привычном канале общения, оставаясь при этом на связи с партнерами.Ранее ПСБ предоставил своим клиентам возможность при подаче заявки на ипотеку через интернет-банк или мобильное приложение подтвердить доход и трудовой стаж выпиской из Пенсионного фонда России. При этом данные предоставляются в банк автоматически через цифровой профиль клиента на Госуслугах. Для этого достаточно авторизоваться на портале.*рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruтокен: 4CQwVszH9pSXqzyN4nn

https://crimea.ria.ru/20230316/psb-zaklyuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-garantiynym-fondom-sevastopolya-1127574616.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), новости, экономика, крым, общество