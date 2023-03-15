https://crimea.ria.ru/20230315/v-kerchi-na-khodu-zagorelsya-avtobus-1127556882.html
В Керчи на ходу загорелся автобус
В Керчи на ходу загорелся автобус - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Керчи на ходу загорелся автобус
В Керчи на ходу загорелся маршрутный автобус, обстоятельства происшествия выясняет республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T15:06
2023-03-15T15:06
2023-03-15T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Керчи на ходу загорелся маршрутный автобус, обстоятельства происшествия выясняет республиканская прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Инцидент произошел в среду днем в автобусе муниципального предприятия "Керчьгортранс".В ходе организованных мероприятий правоохранители оценят исполнение требований безопасности при организации перевозок пассажиров.Ранее республиканская прокуратура возбудила дело об административном нарушении из-за сгоревшего на ходу рейсового автобуса в Симферополе. Инцидент произошел 30 января. В салоне пассажиров не было, поэтому обошлось без пострадавших. После происшествия правоохранители начали проверку, в ходе которой были выявлены нарушения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобусАвтобус загорелся на ходу на трассе Симферополь – ЯлтаВ Крыму задержали пьяного водителя автобуса рейса Симферополь-Москва
https://crimea.ria.ru/20221204/na-tavride-oprokinulas-i-zagorelas-fura-s-pritsepom-1125671656.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, происшествия, транспорт, прокуратура республики крым, общество, новости крыма
В Керчи на ходу загорелся автобус
Прокуратура Крыма проводит проверку по факту возгорания маршрутного автобуса в Керчи