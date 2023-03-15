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Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T00:01
2023-03-15T00:01
2023-03-15T00:01
погода
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
курортный комплекс "новая евпатория"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым.В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем от 13 до 15 градусов тепла.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем от 10 до 12 градусов тепла.На курортах полуострова переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште температура в дневные часы поднимется до +12…+14, в ночные +5…+7.В Евпатории, Судаке и Феодосии днем от +11 до +13 градусов тепла, ночью +2…+4.ФОБОС: в Крыму на неделе потеплеет до +19 градусов >>
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РИА Новости Крым
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, курортный комплекс "новая евпатория", общество, новости крыма
Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
Прогноз погоды для Крыма на 15 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым.В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха в среду составит ночью +1…+6; днем +11…+16, в горах +5…+10.Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, умеренный", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем от 13 до 15 градусов тепла.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем от 10 до 12 градусов тепла.
На курортах полуострова переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште температура в дневные часы поднимется до +12…+14, в ночные +5…+7.
В Евпатории, Судаке и Феодосии днем от +11 до +13 градусов тепла, ночью +2…+4.