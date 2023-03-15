https://crimea.ria.ru/20230315/pasmurno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1127541037.html

Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T00:01

2023-03-15T00:01

2023-03-15T00:01

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

курортный комплекс "новая евпатория"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым.В среду в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем от 13 до 15 градусов тепла.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем от 10 до 12 градусов тепла.На курортах полуострова переменная облачность, без осадков. В Ялте и Алуште температура в дневные часы поднимется до +12…+14, в ночные +5…+7.В Евпатории, Судаке и Феодосии днем от +11 до +13 градусов тепла, ночью +2…+4.ФОБОС: в Крыму на неделе потеплеет до +19 градусов >>

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, курортный комплекс "новая евпатория", общество, новости крыма