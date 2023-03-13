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РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых
РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых - РИА Новости Крым, 13.03.2023
РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых
РНКБ Банк (ПАО) запустил социальный проект поддержки самозанятых предпринимателей, предоставив площади в части своих отделений для представления их продукции и... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T11:40
2023-03-13T11:40
рнкб (пао)
крым
краснодарский край
общество
экономика
самозанятость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил социальный проект поддержки самозанятых предпринимателей, предоставив площади в части своих отделений для представления их продукции и услуг."Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах. Проект будет полезен как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто начинает работать на себя. Участники проекта получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя и увеличить базу клиентов, а также получить новые знания", - пояснили в банке.В первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. В нескольких отделениях РНКБ они оказывают бесплатные услуги желающим, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались (probuy.rncb.ru) более 100 самозанятых.
https://crimea.ria.ru/20230307/rnkb-otkryvaet-dlya-zhenschin-ostrovki-krasoty-v-svoikh-otdeleniyakh-1127390890.html
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рнкб (пао), крым, краснодарский край, общество, экономика, самозанятость

РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых

11:40 13.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил социальный проект поддержки самозанятых предпринимателей, предоставив площади в части своих отделений для представления их продукции и услуг.
"Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах. Проект будет полезен как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто начинает работать на себя. Участники проекта получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя и увеличить базу клиентов, а также получить новые знания", - пояснили в банке.
Праздничный фестиваль Энергия весны
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РНКБ открывает для женщин "островки красоты" в своих отделениях
В первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. В нескольких отделениях РНКБ они оказывают бесплатные услуги желающим, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались (probuy.rncb.ru) более 100 самозанятых.
"Наш проект предоставит самозанятым уникальную возможность использования инфраструктуры банка для продвижения своих услуг и роста клиентской базы. Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, которые работают на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат", - приводится в сообщении комментарий заместитель председателя правления РНКБ Николая Билана.
 
РНКБ (ПАО)КрымКраснодарский крайОбществоЭкономикаСамозанятость
 
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