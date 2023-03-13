РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил социальный проект поддержки самозанятых предпринимателей, предоставив площади в части своих отделений для представления их продукции и услуг.
"Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах. Проект будет полезен как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто начинает работать на себя. Участники проекта получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя и увеличить базу клиентов, а также получить новые знания", - пояснили в банке.
В первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. В нескольких отделениях РНКБ они оказывают бесплатные услуги желающим, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались (probuy.rncb.ru) более 100 самозанятых.
"Наш проект предоставит самозанятым уникальную возможность использования инфраструктуры банка для продвижения своих услуг и роста клиентской базы. Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, которые работают на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат", - приводится в сообщении комментарий заместитель председателя правления РНКБ Николая Билана.