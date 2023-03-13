https://crimea.ria.ru/20230313/rnkb-zapustil-masshtabnyy-sotsialnyy-proekt-po-podderzhke-samozanyatykh-1127501810.html

РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых

РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых - РИА Новости Крым, 13.03.2023

РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых

РНКБ Банк (ПАО) запустил социальный проект поддержки самозанятых предпринимателей, предоставив площади в части своих отделений для представления их продукции и... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T11:40

2023-03-13T11:40

2023-03-13T11:40

рнкб (пао)

крым

краснодарский край

общество

экономика

самозанятость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) запустил социальный проект поддержки самозанятых предпринимателей, предоставив площади в части своих отделений для представления их продукции и услуг."Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах. Проект будет полезен как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто начинает работать на себя. Участники проекта получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя и увеличить базу клиентов, а также получить новые знания", - пояснили в банке.В первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. В нескольких отделениях РНКБ они оказывают бесплатные услуги желающим, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались (probuy.rncb.ru) более 100 самозанятых.

https://crimea.ria.ru/20230307/rnkb-otkryvaet-dlya-zhenschin-ostrovki-krasoty-v-svoikh-otdeleniyakh-1127390890.html

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рнкб (пао), крым, краснодарский край, общество, экономика, самозанятость