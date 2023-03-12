https://crimea.ria.ru/20230312/na-kerchenskoy-pereprave-shtormovoe--kak-kursiruyut-paromy-1127492236.html

На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы

На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы - РИА Новости Крым, 12.03.2023

На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T13:02

2023-03-12T13:02

2023-03-12T13:02

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Шторм в Керченском проливеВ пятницу по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение из-за утреннего ветра с порывами до 12-15 м/сек.На данный момент об остановке работы переправы не сообщается. Однако она является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа переправыПо данным минтранса, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 102 128 пассажиров, 80 504 единицы автотранспорта и 9 465 железнодорожных вагонов.Как сообщалось, на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Сухопутный мартшрутВодителям остальных грузовиков рекомендуют ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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