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На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы
На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы - РИА Новости Крым, 12.03.2023
На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T13:02
2023-03-12T13:02
2023-03-12T13:02
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.Шторм в Керченском проливеВ пятницу по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение из-за утреннего ветра с порывами до 12-15 м/сек.На данный момент об остановке работы переправы не сообщается. Однако она является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа переправыПо данным минтранса, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 102 128 пассажиров, 80 504 единицы автотранспорта и 9 465 железнодорожных вагонов.Как сообщалось, на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Сухопутный мартшрутВодителям остальных грузовиков рекомендуют ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керчь, кубань, транспорт, крым, новости, новости крыма
На Керченской переправе штормовое – как курсируют паромы
Минтранс России: в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и сильного волнения моря. Об этом сообщает Минтранс России.
Шторм в Керченском проливе
В пятницу по Керченскому проливу объявлено штормовое предупреждение из-за утреннего ветра с порывами до 12-15 м/сек.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 марта ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, местами дождь, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +11-13°С, температура воды в море +8-9", – дают прогноз на день в минтрансе.
На данный момент об остановке работы переправы не сообщается. Однако она является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Работа переправы
По данным минтранса, с начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 102 128 пассажиров, 80 504 единицы автотранспорта и 9 465 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 586 рейсов", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, на Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Сухопутный мартшрут
Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору.
Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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